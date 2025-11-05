La Roma evalúa pagar la cláusula de USD 8 millones por Jeremy Arévalo

El joven delantero <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/as-roma-reunio-familia-jeremy-arevalo-posible-traspaso-HF10371987>Jeremy Arévalo</a></b>, una de las grandes revelaciones de la <b>Segunda División de España</b>, ha despertado el interés de la <b>AS Roma</b>, que sigue de cerca su situación contractual con el <b>Racing</b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-arevalo-racing-santander-jugador-mes-octubre-segunda-division-PE10365785></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>