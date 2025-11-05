La Roma evalúa pagar la cláusula de USD 8 millones por Jeremy Arévalo

El joven delantero Jeremy Arévalo, una de las grandes revelaciones de la Segunda División de España, ha despertado el interés de la AS Roma, que sigue de cerca su situación contractual con el Racing de Santander y no descarta ejecutar su cláusula de rescisión, fijada en USD 8 millones.

Según fuentes cercanas al club cántabro, representantes de la Roma se reunieron en las últimas semanas con la familia del jugador, en un primer acercamiento para explorar las condiciones de un posible traspaso. El ecuatoriano, de apenas 20 años, se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del torneo español gracias a su rendimiento goleador y regularidad.

Lea: Jeremy Arévalo, mejor jugador del mes de octubre de la Segunda División de España

En lo que va de la temporada, Arévalo suma siete goles en 12 partidos, cifras que lo colocan entre los atacantes más destacados de la categoría y que han llamado la atención de varios clubes europeos, no solo del equipo italiano.

El delantero tiene contrato vigente con el Racing de Santander hasta 2027, pero su crecimiento deportivo y su impacto en la Segunda División podrían acelerar su salida. Con el mercado de invierno cada vez más cerca, la Roma analiza seriamente pagar la cláusula de USD 8 millones para asegurarse a una de las joyas emergentes del fútbol español.