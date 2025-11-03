El AS Roma se reunió con la familia de Jeremy Arévalo para un posible traspaso

Jeremy Arévalo es el jugador revelación de la segunda división de España con siete goles en 12 partidos, por lo que llamó la atención de varios clubes de Europa para su traspaso.

Arévalo tiene contrato con el club hasta el 2027, pero está mostrando su mejor nivel y ya existen varios interesados para su traspaso.

Incluso, el AS Roma ya realizó los primeros contactos con la familia de Jeremy Arévalo para su posible compra en enero del 2026, según reportó el portal Marca.

De esa forma, el cuadro italiano invitó a las personas más cercanas del jugador ecuatoriano para conversar las condiciones del traspaso. Meses atrás, la Roma ya estaba interesada en el futbolista, pero estaba convencida por su nivel; sin embargo, todo cambió.