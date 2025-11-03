Fútbol Internacional
El AS Roma se reunió con la familia de Jeremy Arévalo para un posible traspaso

El gran nivel de Jeremy Arévalo llamó la atención del AS Roma para un posible traspaso en el mercado de fichajes de enero del 2026.

   
    Jeremy Arévalo es el máximo goleador de la segunda división de España.( Redes sociales )
Jeremy Arévalo es el jugador revelación de la segunda división de España con siete goles en 12 partidos, por lo que llamó la atención de varios clubes de Europa para su traspaso.

Arévalo tiene contrato con el club hasta el 2027, pero está mostrando su mejor nivel y ya existen varios interesados para su traspaso.

Incluso, el AS Roma ya realizó los primeros contactos con la familia de Jeremy Arévalo para su posible compra en enero del 2026, según reportó el portal Marca.

De esa forma, el cuadro italiano invitó a las personas más cercanas del jugador ecuatoriano para conversar las condiciones del traspaso. Meses atrás, la Roma ya estaba interesada en el futbolista, pero estaba convencida por su nivel; sin embargo, todo cambió.

Jeremy Arévalo fue premiado como el mejor jugador de la segunda división de España en octubre.
Jeremy Arévalo fue premiado como el mejor jugador de la segunda división de España en octubre. ( Redes sociales )

Sin embargo, la Roma y el Racing Santander aún no han comenzado las negociaciones entre club. Hasta el momento no se conoce la cifra que podrá pedir el conjunto español.

Además de Arévalo, el cuadro italiano está interesado en el alemán Malek El Mala, pero Jeremy es el favorito y comenzarán a intensificar los contactos antes del 2026.

En este momento, el jugador de 20 años se encuentra en la prelista de la selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre.

