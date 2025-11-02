Fútbol Nacional
02 nov 2025 , 19:46

Así queda la tabla de posiciones del hexagonal final

Barcelona SC y la Universidad Católica chocaron este domingo 2 de noviembre en un duelo por el hexagonal final de la LigaPro.

   
    Jugadores de ambos clubes disputando el balón.( API )
Barcelona SC y la Universidad Católica chocaron en el estadio Banco Guayaquil, por una nueva fecha del hexagonal final de la LigaPro.

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo mostró solidez táctica y efectividad en los momentos clave, llevándose tres puntos valiosos frente a una Católica que no logró reaccionar y se estancó en la tabla.

Con la victoria, Barcelona SC suma 58 puntos, consolidándose en el segundo lugar del hexagonal. En tanto, LDU Quito ocupa el tercer puesto con 55 unidades y jugará este martes ante Orense, que es sexto con 50. La Universidad Católica cayó al cuarto lugar con 52 puntos, mientras que Libertad, con 50, se mantiene quinto.

En la cima, Independiente del Valle continúa como líder absoluto con 70 puntos y enfrentará este lunes a Libertad, en busca de seguir ampliando su ventaja.

