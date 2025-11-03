Fútbol Nacional
03 nov 2025 , 11:46

Así se jugarán los cuartos de final del Ascenso Nacional 2025

Con la sorpresiva eliminación del Deportivo Quito, ocho equipos buscan subir a la Serie B en el Ascenso Nacional de la Segunda Categoría.

   
    Liga de Portoviejo avanzó a los cuartos de final para el Ascenso Nacional.( Redes sociales )
Cada vez falta menos para conocer a los dos equipos que se sumarán a la LigaPro Serie B, después de que los ocho clubes aspirantes quedaron definidos para subir en la Segunda Categoría.

Sin embargo, el sueño del Deportivo Quito llegó a su final, tras caer ante Mineros SC en el global; mientras que Liga de Portoviejo pisa suerte para mantenerse como favorito.

Hasta ahora, Mineros es la sorpresa de la competición, al eliminar a La Unión y al conjunto de la plaza del teatro.

Los cuartos de final se van a disputar entre el 8 y 15 de noviembre para definir a los cuatro semifinalistas de la competición.

Deportivo Quito quedó eliminado del Ascenso Nacional en los octavos de final.
Deportivo Quito quedó eliminado del Ascenso Nacional en los octavos de final. ( Redes sociales )

Así se jugarán los cruces de cuartos de final

  • Astillero FC vs. Cuenca Juniors
  • Juventud Italiana vs. Mineros SC
  • Aviced FC vs. CD Aampetra
  • Liga de Portoviejo vs. Guaranda FC

    • Estos fueron los resultados de los octavos de final del Ascenso Nacional

  • Liga de Cuenca 1 - 0 Liga de Portoviejo (global 1-2)
  • Cuenca Jrs. 2 - 1 Río Aguarico (global 3-2)
  • Deportivo Quito 1 - 1 Mineros (global 1-2)
  • Aampetra 2 - 1 LDU del Carmen (global 4-2)
  • Aviced FC 4 - 1 Ferrocarril Oeste FC (global 4-2)
  • Astillero FC 4 - 1 Daquilema FC (global 5-4)
  • Guaranda FC 0 - 0 Africando SC (global 0(4)-(2)0)
  • Juventud Italiana 1 - 1 Corinthians de Los Ríos (global 2(4)-(2)2)
