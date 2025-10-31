Fútbol Nacional
¡Se terminó el sueño! Deportivo Quito quedó eliminado y nuevamente jugará Segunda Categoría

Deportivo Quito igualó 1-1 (2-1 marcador global) contra Mineros de Bolívar y quedó eliminado de los playoffs del ascenso a la Serie B

   
¡Se terminó el sueño! Deportivo Quito volverá a disputar el ascenso de Segunda Categoría, tras quedar eliminado ante Mineros de Bolívar en los octavos de final del torneo.

El equipo capitalino no logró superar el planteamiento defensivo del conjunto de Guaranda, que buscaba mantener la ventaja de un gol obtenida en el partido de ida.

Deportivo Quito apostó por un juego más vertical y buscó constantemente el arco rival, aunque sus delanteros no estuvieron precisos en la definición.

Sin embargo, al minuto 60, Piero Guzmán abrió el marcador y emparejó la serie, devolviendo la ilusión a los hinchas chullas.

En los minutos finales, Mineros de Bolívar reaccionó y, con un potente remate de Juan González, igualó el marcador. Ese gol fue suficiente para sellar la clasificación del equipo bolivarense a los cuartos de final.

Tras el pitazo final, varios aficionados del Deportivo Quito ingresaron al campo del estadio Gonzalo Pozo Ripalda, lanzando insultos y reclamando a los jugadores por la eliminación en este duelo decisivo.

De esta manera, Deportivo Quito cumplirá once años consecutivos intentando regresar a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

