El curioso regalo de Joao Pedro a Moisés Caicedo por su asistencia en la victoria del Chelsea

El Chelsea se impuso por 1-0 ante el Tottenham Hotspur en el derby de Londres por la fecha 10 de la Premier League. En el duelo, Moisés Caicedo fue premiado como el mejor jugador del partido, por lo que le van a dar un regalo.

El niño Moi fue clave para la victoria de los Blues, pues el ecuatoriano recuperó el balón alto y asistió a Joao Pedro para anotar el único gol del encuentro.

Después del partido, el atacante brasileño reveló que le preparó un regalo especial a Moisés Caicedo por su pase gol.

