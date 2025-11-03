Fútbol Internacional
El curioso regalo de Joao Pedro a Moisés Caicedo por su asistencia en la victoria del Chelsea

Joao Pedro se mostró agradecido por la asistencia de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea ante el Tottenham, por lo que le prometió un regalo.

   
    Joao Pedro le prometió un regalo a Moisés Caicedo por su gran nivel con el Chelsea.( Redes sociales )
El Chelsea se impuso por 1-0 ante el Tottenham Hotspur en el derby de Londres por la fecha 10 de la Premier League. En el duelo, Moisés Caicedo fue premiado como el mejor jugador del partido, por lo que le van a dar un regalo.

El niño Moi fue clave para la victoria de los Blues, pues el ecuatoriano recuperó el balón alto y asistió a Joao Pedro para anotar el único gol del encuentro.

Después del partido, el atacante brasileño reveló que le preparó un regalo especial a Moisés Caicedo por su pase gol.

El regalo de Joao Pedro a Moisés Caicedo por su asistencia en la victoria del Chelsea

“Luego de la asistencia, en el entretiempo, le dije que lo tengo que invitar a cenar. Solo quiero darle las gracias”, dijo Joao Pedro, entre risas.

El delantero agregó que “Todo el mundo sabe que Moisés Caicedo es un jugador top. Es un placer jugar con él”, cerró el delantero fichado en esta temporada.

Moisés Caicedo recuperó el balón y dio una asistencia en la victoria del Chelsea ante Tottenham.
Moisés Caicedo recuperó el balón y dio una asistencia en la victoria del Chelsea ante Tottenham. ( Redes sociales )

El volante ecuatoriano vive su mejor temporada en números desde que llegó a Europa, pues con cuatro goles y una asistencia, ya lleva cinco aportaciones para los goles en el inicio del año con 14 partidos.

En cambio, la cifra más alta de Caicedo hasta ahora es de seis aportaciones, con dos goles y cuatro asistencias en 50 juegos con el Chelsea.

La broma de Romeo Lavia a Moisés Caicedo por su gran nivel

Romeo Lavia reconoce a Moisés Caicedo como uno de los mejores jugadores del plantel, incluso del mundo y publicó un mensaje de broma.

"Todas las personas que estén caminando en la calle miren atrás suyo. Moisés Caicedo los puede estar presionando", subió en un posteo a Snapchat.

La publicación la realizó por el buen juego del ecuatoriano ante los Spurs y su recuperación para adelantarse en el marcador.

