Jeremy Arévalo aparece en la prelista de la selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre

Jeremy Arévalo es el delantero sensación de esta temporada en el fútbol europeo, pues el atacante es el máximo goleador de la segunda división de España, por lo que se metió en el radar de la selección de Ecuador.

Sebastián Beccacece no dejó pasar el gran momento que vive el delantero ecuatoriano en España, por lo que lo tomó en cuenta para el armado preliminar de los convocados de La Tri para la doble fecha FIFA.

Según información del periodista Óscar García Mayo, el Racing de Santander recibió la notificación de que Arévalo fue incluido en la prelista para los amistosos de noviembre.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el atacante aparece, pues Jeremy también fue contemplado para la Fecha FIFA de octubre, pero no fue convocado.