Jeremy Arévalo aparece en la prelista de la selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jeremy-arevalo target=_blank>Jeremy Arévalo</a> es el delantero sensación de esta temporada en el fútbol europeo, pues el atacante es el máximo goleador de la segunda división de España, por lo que <b>se metió en el radar de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selecció</a></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-donde-ver-palmeiras-vs-liga-de-quito-semifinales-copa-libertadores-JH10352139 target=_blank></a> <b></b>