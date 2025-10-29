Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 13:17

Jeremy Arévalo aparece en la prelista de la selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre

El Racing de Santander fue notificado por la inclusión de Jeremy Arévalo en la prelista de la selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre.

   
  • Jeremy Arévalo aparece en la prelista de la selección de Ecuador para la fecha FIFA de noviembre
    Sebastián Beccacece analiza la convocatoria de Jeremy Arévalo con la selección de Ecuador.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Jeremy Arévalo es el delantero sensación de esta temporada en el fútbol europeo, pues el atacante es el máximo goleador de la segunda división de España, por lo que se metió en el radar de la selección de Ecuador.

Sebastián Beccacece no dejó pasar el gran momento que vive el delantero ecuatoriano en España, por lo que lo tomó en cuenta para el armado preliminar de los convocados de La Tri para la doble fecha FIFA.

Según información del periodista Óscar García Mayo, el Racing de Santander recibió la notificación de que Arévalo fue incluido en la prelista para los amistosos de noviembre.

Lea más: Fecha, hora y dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores

Sin embargo, esta no es la primera vez que el atacante aparece, pues Jeremy también fue contemplado para la Fecha FIFA de octubre, pero no fue convocado.

La selección de Ecuador está siguiendo de cerca a Jeremy Arévalo.
La selección de Ecuador está siguiendo de cerca a Jeremy Arévalo. ( Redes sociales )

En esta temporada, el jugador de 20 años registra siete goles en 11 partidos disputados, además de ser una pieza clave para que su club sea líder de la competición.

Lea más: Eduardo Álvarez: “Alexander Domínguez es el mejor arquero de la historia de Ecuador”

Si Arévalo es convocado con la Tri, el delantero se va a perder el encuentro ante el Granada por la jornada 14 de la liga.

La selección de Ecuador tiene dos amistosos pactados para enfrentar a Granadá y Nueva Zelanda para el 14 y 19 de noviembre, respectivamente.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
amistoso Ecuador
fútbol sudamericano
partido amistoso
Fútbol internacional
Amistosos Ecuador
amistoso internacional
Selección de Ecuador
Sebastián Beccacece
Jeremy Arévalo
Ecuador
Noticias
Recomendadas