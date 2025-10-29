Fútbol Nacional
29 oct 2025 , 12:13

El plantel de El Nacional decidió no entrenar por crisis económica

El plantel de El Nacional decidió no entrenar este miércoles ante la falta de respuestas a la crisis económica del club.

   
  • El plantel de El Nacional decidió no entrenar por crisis económica
    Los jugadores de El Nacional en el cotejo frente a Macará.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El plantel de El Nacional decidió no entrenar en la mañana de este miércoles ante la falta de respuestas a la crisis económica que afecta al club.

Según información local, los jugadores arribaron al complejo de Tumbaco con la intención buscar una solución ante la crisis económica del club, pero al no recibir alguna resolución, decidieron retirarse y regresar a sus hogares.

A pesar de estar en una compleja situación, La Bi Tri venció 2-0 al Macará en la tercera fecha del segundo hexagonal. Puntos que fueron arrebatados tras conocerse una sanción por parte de la LigaPro por no cancelar una deuda de USD 60 000.

Lea: Así se jugará la vuelta de los octavos de final del Ascenso Nacional

El presidente de la institución, Marcos Pazos, reiteró que la situación del club es dolorosa y resaltó que "Si la gente quiere que nosotros nos vayamos, piensen bien a quién van a traer".

El Nacional se encuentra en la quinta posición en el segundo hexagonal con 35 puntos.

Temas
fútbol ecuatoriano
deuda
LigaPro
El Nacional
Ecuador
Noticias
Recomendadas