EN VIVO | El Nacional vs. Macará por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre El Nacional vs. Macará por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    El Nacional enfrentará a Macará por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.( Ecuavisa )
La jornada de este domingo 26 de octubre continúa con el duelo entre El Nacional vs. Macará, en el estadio La Cocha, por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

Los puros criollos llevan cinco partidos sin ganar y están lejos de la posibilidad de quedarse con el hexagonal; mientras que Macará puede recortar puntos para soñar con la Copa Sudamericana.

Alineaciones de El Nacional vs. Macará por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

EN VIVO | El Nacional vs. Macará por el segundo hexagonal de la LigaPro

