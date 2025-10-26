Fútbol Nacional
26 oct 2025 , 16:46

EN VIVO | Emelec vs. Delfín SC por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del cruce entre Emelec vs. Delfín SC por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Emelec enfrenta al Delfín por la LigaPro.( Ecuavisa )
Fuente:
La jornada de este domingo 26 de octubre llega su cierre con el enfrentamiento entre Emelec y Delfín SC, en el estadio Capwell, por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

Para este duelo, el bombillo llega en un complicado momento institucional, pues el plantel no ha entrenado en dos días consecutivos por falta de pagos.

Sin embargo, Emelec clasificó a las semifinales de la Copa Ecuador y compite por su cupo a la Copa Libertadores.

Lea más: Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular del no descenso de la LigaPro

