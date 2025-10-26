EN VIVO | Emelec vs. Delfín SC por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

La jornada de este domingo 26 de octubre llega su cierre con el <b>enfrentamiento entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/delfin-sc target=_blank>Delfín SC</a></b>, en el estadio Capwell, por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro. Para este<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/emelec-no-entrena-segundo-dia-consecutivo-no-concentrar-enfrentar-delfin-LB10332494 target=_blank><b></b></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-guayaquil-city-emelec-resultado-cuartos-final-copa-ecuador-AD10315775 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-tabla-posiciones-cuadrangular-no-descenso-ligapro-PB10337989 target=_blank></a>