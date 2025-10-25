Emelec no entrena por segundo día consecutivo y analiza no concentrar para enfrentar a Delfín

Emelec parecía encontrar luz a final del túnel por su clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador, pero los futbolistas tomaron la decisión de no entrenar por segundo día consecutivo.

Tras el agónico pase a las semifinales al vencer al Guayaquil City, el plantel del Bombillo lleva dos días sin entrenar, a pesar de tener que jugar la tercera fecha del segundo hexagonal.

De acuerdo a información de la periodista Sonia Pérez, los jugadores de Emelec reclaman retrasos en los pagos del sueldo del plantel, por lo que no van a entrenar hasta que se cancele una parte.

Lea más: Tres equipos grandes de Portugal compiten por el fichaje de Patrik Mercado para el 2026

Incluso, los futbolistas analizan no concentrar para medirse ante el Delfín en la LigaPro, al igual que lo realizaron para las semifinales de la Copa Ecuador.