Fútbol Nacional
25 oct 2025 , 09:46

Emelec no entrena por segundo día consecutivo y analiza no concentrar para enfrentar a Delfín

La crisis de Emelec se empieza a agravar, pues los futbolistas decidieron no entrenar por segundo día consecutivo, a 24 horas de su partido ante Delfín SC por la LigaPro.

   
  • Emelec no entrena por segundo día consecutivo y analiza no concentrar para enfrentar a Delfín
    Emelec clasificó a las semifinales de la Copa Ecuador y compite en la LigaPro.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Emelec parecía encontrar luz a final del túnel por su clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador, pero los futbolistas tomaron la decisión de no entrenar por segundo día consecutivo.

Tras el agónico pase a las semifinales al vencer al Guayaquil City, el plantel del Bombillo lleva dos días sin entrenar, a pesar de tener que jugar la tercera fecha del segundo hexagonal.

De acuerdo a información de la periodista Sonia Pérez, los jugadores de Emelec reclaman retrasos en los pagos del sueldo del plantel, por lo que no van a entrenar hasta que se cancele una parte.

Lea más: Tres equipos grandes de Portugal compiten por el fichaje de Patrik Mercado para el 2026

Incluso, los futbolistas analizan no concentrar para medirse ante el Delfín en la LigaPro, al igual que lo realizaron para las semifinales de la Copa Ecuador.

Emelec lleva dos días seguidos sin entrenar.
Emelec lleva dos días seguidos sin entrenar. ( Redes sociales )

El pasado viernes 24 de octubre, Emelec anunció que Jorge Guzmán asumió las responsabilidades de la Comisión de Fútbol, mientras que José Valverde abandonó la institución.

Lea más: EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo vs. Sunderland por la Premier League

En medio de esta situación, Alexander González reveló que se quedará en el club, después de una conversación con Guillermo Duró.

En la LigaPro, el bombillo compite para quedar líder de su hexagonal y asegurar su cupo a la Copa Sudamericana; mientras que si gana la Copa Ecuador podrá jugar la Libertadores.

El encuentro entre Emelec y Delfín se disputará este domingo 26 de octubre, a las 18:00, por la transmisión de Zapping.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Emelec
Luis Fernando León
Pedro Ortíz
Guillermo Duró
Jorge Guzmán
Ecuador
Noticias
Recomendadas