Alexander González seguirá en Emelec, a pesar de la crisis económica que atraviesa el club

Alexander González, quien recientemente había anunciado que no continuaría en Emelec la próxima temporada, rectificó su decisión y confirmó que permanecerá en el Bombillo.

A través de sus redes sociales, el mediocampista venezolano explicó que se quedará en club para tranquilidad de los aficionados.

"Nos merecemos juntos aguantar un poco más, dejando de lado el camino más fácil que ya había considerado. Quienes me hicieron reconsiderarlo fueron ustedes (hinchas), no directamente por mí, sino por la preocupación y el amor profundo que sienten por este azul eléctrico y que, sin jugadores, ¿dónde iríamos a parar en el futuro cercano?", escribió González.

El jugador agregó: "Hay compañeros que sufren día a día, y hay otros que podemos aguantar un poco más porque hemos tenido una carrera relativamente exitosa, lo que nos permite soportar, pero hay otros que no, y eso es prácticamente inhumano".

