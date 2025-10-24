Fútbol Nacional
24 oct 2025 , 19:01

Alexander González seguirá en Emelec, a pesar de la crisis económica que atraviesa el club

A través de sus redes sociales, el mediocampista venezolano, Alexander González, explicó que se quedará en Emelec

   
    Jugador de Emelec, Alexander González( Foto: Emelec )
Alexander González, quien recientemente había anunciado que no continuaría en Emelec la próxima temporada, rectificó su decisión y confirmó que permanecerá en el Bombillo.

A través de sus redes sociales, el mediocampista venezolano explicó que se quedará en club para tranquilidad de los aficionados.

"Nos merecemos juntos aguantar un poco más, dejando de lado el camino más fácil que ya había considerado. Quienes me hicieron reconsiderarlo fueron ustedes (hinchas), no directamente por mí, sino por la preocupación y el amor profundo que sienten por este azul eléctrico y que, sin jugadores, ¿dónde iríamos a parar en el futuro cercano?", escribió González.

El jugador agregó: "Hay compañeros que sufren día a día, y hay otros que podemos aguantar un poco más porque hemos tenido una carrera relativamente exitosa, lo que nos permite soportar, pero hay otros que no, y eso es prácticamente inhumano".

Lea también: Jorge Guzmán asumirá el cargo de la Comisión de Fútbol de Emelec

En otro fragmento de su mensaje, González destacó el valor del grupo: "Dejamos de lado lo económico y nos vestimos de obreros una semana más, dando valor este grupo de jugadores que a veces han tildado de la peor plantilla de su historia".

"Hoy, juntos, debemos unir fuerzas: ustedes desde sus gradas y nosotros desde nuestro 120 % para salir adelante. Estamos en semifinales y hay que comprender que la unión hace la fuerza", finalizó.

Con este mensaje, Alexander González confirma su compromiso con Emelec, que actualmente ocupa el segundo lugar del segundo hexagonal con 46 puntos y se clasificó a las semifinales de la Copa Ecuador.

