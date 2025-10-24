Jorge Guzmán asumirá el cargo de la Comisión de Fútbol de Emelec

<b>Valverde estuvo presente durante la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-guayaquil-city-emelec-resultado-cuartos-final-copa-ecuador-AD10315775 target=_blank>clasificación de Emelec a las semifinales de la Copa Ecuador</a> </b>e informó de una unidad entre la dirigencia en el plantel. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/pedro-ortiz-analiza-dejar-emelec-ante-crisis-economica-del-club-PA10324685 target=_blank>Pedro Ortíz analiza dejar Emelec</a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/emelec-no-volvio-a-entrenar-este-viernes-por-falta-de-pagos-EA10325450 target=_blank></a>