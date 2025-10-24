Fútbol Nacional
24 oct 2025 , 11:23

Jorge Guzmán asumirá el cargo de la Comisión de Fútbol de Emelec

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, asumirá las funciones de la Comisión de Fútbol del club, después de la salida de José Valverde.

   
  • Jorge Guzmán asumirá el cargo de la Comisión de Fútbol de Emelec
    Jorge Guzmán asumirá las funciones de la Comisión de Fútbol( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Emelec consiguió el logro deportivo de clasificar a las semifinales de la Copa Ecuador, después de eliminar al Guayaquil City, y tomó la decisión de cambiar la estructura de la parte deportiva.

En medio de un momento complicado entre el plantel y la dirigencia, pues algunos futbolistas han salido del club y otros han dejado de entrenar por falta de pagos, el bombillo anunció una sorprendente decisión.

Este viernes 24 de octubre, Emelec informó que el presidente del club, Jorge Guzmán, asumirá las funciones de la Comisión de Fútbol, desde hoy, para liderar el proyecto deportivo.

Lea más: Guillermo Duró reveló que ha detenido la salida de jugadores importantes de Emelec

El bombillo agregó que “agradecemos sinceramente al Ing. José Valverde por la dedicación, compromiso y el valioso trabajo desarrollado durante el tiempo que desempeñó esta función, aportando con su experiencia y esfuerzo al crecimiento deportivo y organizativo del club”.

Valverde estuvo presente durante la clasificación de Emelec a las semifinales de la Copa Ecuador e informó de una unidad entre la dirigencia en el plantel.

Lea más: Pedro Ortíz analiza dejar Emelec ante crisis económica del club

Ahora, con Guzmán al frente de la Comisión de Fútbol, el presidente de la institución se va a encargar de la gestión deportiva y económica.

El plantel de Emelec no entrenó este viernes 24 de octubre, antes de enfrentar al Delfín por la tercera fecha del segundo hexagonal este domingo 26 de octubre.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Emelec
Jorge Guzmán
Ecuador
Noticias
Recomendadas