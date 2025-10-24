El jugoso premio económico que puede ganar Liga de Quito si llega a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito está a la puerta de disputar su segunda final de la Copa Libertadores, después de golear 3-0 al Palmeiras en las semifinales de ida de la Copa Libertadores y podrá recibir un jugoso premio económico.

Hasta ahora, por llegar a las semifinales, los albos han acumulado una gran bolsa de dinero por su participación en la competición.

En la fase de grupos, Liga de Quito ganó tres partidos, además de llegar a las semifinales, por lo que son uno de los equipos que más dinero han ganado en la competición.

