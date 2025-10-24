Fútbol Internacional
24 oct 2025 , 09:42

El jugoso premio económico que puede ganar Liga de Quito si llega a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito ya tiene un pie en la final de la Copa Libertadores al golear 3-0 a Palmeiras en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, por lo que está cerca de conseguir un gran premio económico.

   
  • El jugoso premio económico que puede ganar Liga de Quito si llega a la final de la Copa Libertadores
    Liga de Quito está a 90 minutos de clasificar a su segunda final de la Copa Libertadores.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Quito está a la puerta de disputar su segunda final de la Copa Libertadores, después de golear 3-0 al Palmeiras en las semifinales de ida de la Copa Libertadores y podrá recibir un jugoso premio económico.

Hasta ahora, por llegar a las semifinales, los albos han acumulado una gran bolsa de dinero por su participación en la competición.

En la fase de grupos, Liga de Quito ganó tres partidos, además de llegar a las semifinales, por lo que son uno de los equipos que más dinero han ganado en la competición.

Lea más: Abel Ferreira: "Tenemos una gran desventaja, pero 90 minutos en el Allianz Parque es mucho tiempo"

El premio económico de Liga de Quito si llega a la final de la Copa Libertadores

En el caso de que Liga de Quito llegue a la final de la Copa Libertadores, los albos van a asegurar USD 7 millones si quedan subcampeones; mientras que conseguirán USD 24 millones por ser campeones.

Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. ( API )

Por el momento, Liga de Quito acumula USD 9 240 000 por llegar hasta la semifinales de la competición, pero están a 90 minutos tener un gran aumento.

Lea más: Liga de Quito acumuló 10 partidos invicto contra clubes brasileños en el Rodrigo Paz por torneos Conmebol

Es decir, en caso de avanzar a la final, Liga de Quito va a conseguir un premio de USD 16 240 000 si pierden la final; en cambio, los albos podrán obtener USD 33 240 000 si son campeones.

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Liga de Quito se disputará el próximo jueves 30 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de Disney+.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Copa Libertadores
Semifinal Copa Libertadores
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Final Copa Libertadores
Liga de Quito
Conmebol
Conmebol Libertadores
Ecuador
Noticias
Recomendadas