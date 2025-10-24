Fútbol Internacional
24 oct 2025 , 09:11

Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 25 y domingo 26 de octubre

El fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de octubre contará con partidos interesantes en la LigaPro, además de la participación de ecuatorianos en el fútbol europeo y el clásico de España entre Real Madrid vs. FC Barcelona.

   
    El Clásico de España entre el Real Madrid y FC Barcelona se disputará durante este fin de semana.( Ecuavisa )
Los hinchas del fútbol ecuatoriano e internacional contará con varios partidos destacados durante el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Barcelona SC enfrentará a Libertad para mantener la tercera posición; mientras que Independiente del Valle y Liga de Quito no jugarán en la LigaPro para descansar.

Además, Piero Hincapié podrá volver a sumar minutos con el Arsenal en la Premier League, tras su larga lesión.

Lea más: LigaPro sancionó a cuatro equipos de la Serie B y a 20 jugadores por amaño de partidos

También, el domingo 26 de octubre, se disputará el Clásico de España entre el Real Madrid vs. FC Barcelona.

Sábado 25 de octubre

  • Chelsea vs. Sunderland | 9:00 | Premier League
  • Brest vs. PSG | 10:00 | Ligue 1
  • Mushuc Runa vs. Manta | 14:00 | LigaPro
  • Barcelona SC vs. Libertad | 16:30 | LigaPro
  • Deportivo Cuenca vs. Aucas | 19:00 | LigaPro

    • Domingo 26 de octubre

  • Arsenal vs. Crystal Palace | 09:00 | Premier League
  • Real Madrid vs. FC Barcelona | 10:15 | Liga de España
  • Vinotinto vs. Técnico Universitario 14:00 | LigaPro
  • Lyon vs. Estrasburgo | 14:45 | Ligue 1
  • El Nacional vs. Macará | 15:30 | | LigaPro
  • Emelec vs. Delfín | 18:00 | LigaPro
