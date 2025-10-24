Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 25 y domingo 26 de octubre

Los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/futbol-ecuatoriano target=_blank>hinchas del fútbol ecuatoriano</a> e internacional contará con varios partidos destacados durante el<b> fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de octubre</b>. <b>Barcelona SC enfrentará a Libertad </b>para <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/champions-league-mikel-arteta-regreso-piero-hincapie-arsenal-vs-atletico-de-madrid-KC10300659 target=_blank><b></b></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ligapro-sancion-cuatro-equipos-serieb-20-jugadores-amano-partidos-NA10324119 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/lewandowski-se-perdera-el-clasico-por-una-rotura-muscular-en-su-pierna-izquierda-FE10272689 target=_blank></a></b>