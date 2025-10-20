Fútbol Internacional
20 oct 2025 , 10:08

Champions League: Mikel Arteta confirmó el regreso de Piero Hincapié para el Arsenal vs. Atlético de Madrid

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, reveló que Piero Hincapié ya está listo para regresar a la convocatoria de los Gunners para enfrentar al Atlético de Madrid por la Champions League.

   
    Piero Hincapié regresará a la convocatoria del Arsenal para enfrentar al Atlético de Madrid por la Champions League.( Redes sociales )
Piero Hincapié no ha tenido un gran inicio de temporada con el Arsenal, ya que después de debutar sufrió una lesión que lo dejó fuera de las canchas por más de un mes, pero podrá regresar para la Champions League.

El defensor ecuatoriano se perdió seis partidos de los Gunners, entre todas las competiciones, pero volverá a la convocatoria del club para un duelo importante.

En la rueda de prensa previo al encuentro entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, el entrenador del equipo de Londres, Mikel Arteta, confirmó el regreso de Hincapié a la lista de convocados.

El español explicó que Piero ya está disponible para sumar minutos, después de realizar “un par de buenos entrenamientos”, por lo que tendrá la oportunidad de volver a jugar.

Piero Hincapié formó parte de varios entrenamientos del Arsenal.
Piero Hincapié formó parte de varios entrenamientos del Arsenal. ( Redes sociales )

El último encuentro del ecuatoriano fue en la victoria 2-0 del Arsenal al Athletic Club de Bilbao en la Champions League, tras jugar un solo minuto.

La posible alineación del Arsenal para enfrentar al Atlético de Madrid

Arteta podrá sacar un once de gala con David Raya en portería, Jurrien Timber, Gabriel Magalhaes, William Saliba y Riccardo Calafiori en defensa, centro del campo con Mikel Merino, Martín Zubimendi y Declan Rice, y Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Gabriel Martinelli en ataque.

Por esa razón, Hincapié empezará en el banco de suplentes; mientras que los Gunners tienen las bajas de Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús.

El encuentro entre el Arsenal y el Atlético de Madrid se disputará este martes 21 de octubre, a las 14:00, por la transmisión de Disney+.

