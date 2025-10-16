Hincapié vuelve a los entrenamientos con el Arsenal

Piero Hincapié volvió este jueves a los entrenamientos del Arsenal tras recuperarse de una lesión en la ingle y apunta al encuentro ante el Atlético de Madrid, por la Champions League, el próximo 21 de octubre.

El defensa de 23 años llegó al conjunto londinense este verano y solo ha disputado un partido con los Gunner. Hincapié se sometió a una cirugía en la ingle a principios de verano, cuando todavía era jugador del Bayern Leverkusen, de la cual recayó y le ha tenido un mes alejado de los terrenos de juego.

Lea también: Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial sub 20

El técnico Mikel Arteta ya avisó tras el ultimo encuentro ante el West Ham que el jugador iba a estar disponible tras el parón.

"Estará disponible después de la pausa internacional. Tendrá un par de sesiones con el equipo y estará listo", expresó.

Por otro lado, el defensor inglés Ben White se sumó a las ausencias de los lesionados Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Jesús que no podrán estar disponibles en el encuentro frente al club de la capital española.