03 oct 2025 , 11:08

Mikel Arteta confirmó la fecha de regreso de Piero Hincapié con el Arsenal

Después de perderse cuatro partidos, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, habló del regreso de Piero Hincapié al terreno de juego.

   
    Piero Hincapié volverá a jugar con el Arsenal, después del parón de la fecha FIFA.( Redes sociales )
Piero Hincapié se va a perder la doble fecha FIFA con la selección de Ecuador por lesión, así lo confirmó el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, al hablar de la recuperación del defensor.

El estratega español lamentó por no haber podido contar con el zaguero ecuatoriano durante cuatro partidos consecutivos, pero ya espera tenerlo a mediados de octubre.

En la rueda de prensa, previo al Arsenal vs. West Ham, Arteta confirmó que “Piero Hincapié estará disponible después del parón internacional de las selecciones”.

Lea más: Liga de Quito tendrá una importante baja para lo restante de la temporada

Es decir, el defensor de 23 años se perderá los amistosos de Ecuador ante Estados Unidos y México, pero volverá a estar disponible con los gunners entre el 15 y 18 de octubre.

“Hemos intentado acelerar todo lo posible su recuperación, pero los partidos llegaron muy pronto”, dijo el entrenador español de la lesión de ingle del defensor.

Mikel Arteta habló de la lesión de Piero Hincapié.
Mikel Arteta habló de la lesión de Piero Hincapié. ( Redes sociales )

Lea más: Liga de Quito vs. Barcelona SC se jugará con hinchada visitante en la LigaPro

Arteta agregó que “después del parón internacional, Piero tendrá un par de sesiones con el equipo y esperamos que esté listo para volver a jugar”, cerró.

Cabe recordar que Hincapié solamente ha disputado seis minutos con el Arsenal en la Champions League ante el Athletic Club de Bilbao.

La oportunidad del ecuatoriano para volver a jugar con los Gunners será ante Fulham el próximo sábado 18 de octubre.

