Fútbol Nacional
03 oct 2025 , 09:42

Liga de Quito tendrá una importante baja para lo restante de la temporada

Liga de Quito perdió a un jugador importante para disputar las semifinales de la Copa Libertadores y el hexagonal principal de la LigaPro.

   
  • Liga de Quito tendrá una importante baja para lo restante de la temporada
    Liga de Quito perdió a un jugador importante para el resto de la temporada( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Quito llegó al momento más relevante de la temporada para mantener su sueño de conseguir el triplete, pero los albos no podrán contar con uno de los futbolistas importantes del equipo.

Alejandro ha sido un gran recambio en el plantel de Tiago Nunes como tercer atacante, detrás de Jeison Medina y Michael Estrada, pero su temporada llegó a su final.

Cabeza fue operado de su hombro y quedará fuera de las canchas entre tres a seis meses, por lo que se le acabó la temporada, según la periodista Johana Calderón.

Lea más: Newell's no comprará a Luca Sosa y debe volver a Barcelona

Alejandro sufrió dos luxaciones en el hombro durante el enfrentamiento de ida de Liga de Quito ante São Paulo, tras ingresar a la variante y salir de la cancha a los 13 minutos.

Alejandro Cabeza no volverá a jugar en este 2025 con Liga de Quito.
Alejandro Cabeza no volverá a jugar en este 2025 con Liga de Quito. ( Redes sociales )

En esta temporada, el atacante de 28 años disputó 19 partidos con cuatro goles y una asistencia, entre la LigaPro y la Copa Libertadores.

Lea más: Paúl Vélez, suspendido seis meses por Conmebol, tras polémicas declaraciones en contra del arbitraje femenino

Cabeza se va a perder alrededor de 13 encuentros, tras no poder jugar el hexagonal principal de la LigaPro, la Copa Ecuador y las semifinales de la Copa Libertadores.

Ahora, Liga de Quito contará con Jeison Medina y Michael Estrada como sus únicos delanteros.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Copa Libertadores
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
LigaPro
Copa Ecuador
LigaPro2025
Liga de Quito
Alejandro Cabeza
Alejandro Cabezas
Ecuador
Noticias
Recomendadas