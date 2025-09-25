¡Liga de Quito ya está en las semifinales de la Copa Libertadores!

Liga Deportiva Universitaria de Quito escribió una nueva página gloriosa en su historia copera al clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de imponerse por 1-0 en el estadio Morumbí y cerrar un global de 3-0 ante São Paulo.

El conjunto ecuatoriano resistió el asedio brasileño con orden defensivo, contundencia en el momento justo y el liderazgo de una zaga que respondió a la altura del reto.

Desde el inicio, el equipo paulista impuso condiciones, con una presión alta que empujó a Liga contra su arco. El técnico Tiago Nunes planteó un bloque bajo con cinco zagueros, entendiendo que el objetivo era resistir y aprovechar alguna transición rápida. La estrategia dio resultado.

São Paulo generó peligro temprano: a los 10 minutos, Bobadilla remató al ras obligando al arquero Gonzalo Valle a estirarse para evitar el gol. La más clara llegó al 21’, cuando Luciano desaprovechó una jugada rápida de tiro de esquina con toda la defensa alba desordenada. Su remate a quemarropa debajo del arco se fue increíblemente desviado.

Liga, errática en la salida y sin posesión, apenas pudo cruzar la mitad de cancha en la primera media hora. Sin embargo, cuando el primer tiempo se extinguía, apareció la eficacia. En una rápida contra, Jeison Medina definió con frialdad y marcó el 1-0, poniendo un global de 3-0 que complicaba seriamente las aspiraciones de los brasileños.

En el segundo tiempo, el técnico Hernán Crespo observó cómo el cuadro albo se aferraba a la ventaja. São Paulo intentó cambiar el rumbo con variantes ofensivas, pero se encontró con una defensa sólida, bien parada y liderada por un imperial Ricardo Adé, que despejó cada intento con autoridad.

Pese a los constantes ataques del cuadro tricolor, el marcador no se movió más. Liga sostuvo el cero con inteligencia táctica y carácter, y el pitazo final desató la celebración alba en el Morumbí.

Con la serie resuelta, Liga de Quito accede a las semifinales del torneo continental, donde enfrentará a otro gigante brasileño: el Palmeiras, que llega tras eliminar a River Plate. Será un duelo de alto voltaje y un nuevo reto para el conjunto ecuatoriano, que sueña con volver a una final de Libertadores como en 2008, cuando se coronó campeón por primera vez.