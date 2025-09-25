Fútbol Internacional
¿Cuándo se jugarán las semifinales entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores?

LDUQ sueña con repetir la gesta de 2008 y enfrentará al gigante brasileño por un lugar en la gran final de la Copa Libertadores.

   
    Ricardo Adé, defensor albo.( LDUQ )
Liga Deportiva Universitaria de Quito está entre los cuatro mejores equipos del continente. El conjunto albo confirmó su presencia en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 luego de vencer a São Paulo, y ahora se medirá ante el poderoso Palmeiras de Brasil, en una serie que promete ser de alto nivel.

El partido de ida se jugará el próximo 22 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, donde los dirigidos por Tiago Nunes buscarán hacer valer su fortaleza como locales y sacar ventaja. La vuelta será una semana después, el 29 de octubre, en territorio brasileño, donde Palmeiras cerrará la serie ante su público.

Lea: ¡LDUQ clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores!

Liga llega a esta instancia con el impulso de haber eliminado con autoridad a São Paulo, luego de un global de 3-0 que confirmó el crecimiento futbolístico del plantel. Ahora, el reto será aún mayor frente a un Palmeiras que viene de dejar en el camino a River Plate y que es uno de los equipos más consistentes del torneo en los últimos años.

La afición alba no puede evitar ilusionarse con revivir el histórico título logrado en 2008, cuando Liga se convirtió en el primer club ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores. Aquel año, el equipo capitalino también superó a rivales brasileños en su camino al trofeo.

Del otro lado del cuadro, el argentino Racing Club ya espera en semifinales y enfrentará al ganador de la serie entre Estudiantes de La Plata y Flamengo que juegan esta noche.

