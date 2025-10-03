Moisés Caicedo es elegido el jugador del mes de septiembre en el Chelsea

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo sigue consolidándose como una de las grandes figuras del Chelsea FC. Este viernes, el club londinense anunció que el tricolor fue elegido por la afición como el Jugador del Mes de septiembre de 2025, destacando su regularidad, liderazgo en el mediocampo y aporte en ambos lados del campo.

Pero los reconocimientos no terminan ahí. Caicedo también fue nominado al premio al Jugador del Mes de la Premier League, una distinción que refleja su impacto en el torneo más competitivo del mundo.

La prensa británica ha elogiado su rendimiento durante las últimas jornadas, subrayando su capacidad para recuperar balones, distribuir con precisión y liderar transiciones ofensivas.

No es la primera vez que el exjugador del Brighton recibe este tipo de reconocimientos. En noviembre pasado también fue elegido Jugador del Mes en el club, y al cierre de la temporada anterior, fue galardonado como el Mejor Jugador del Chelsea, un premio que lo posiciona como una pieza clave del equipo.

Con apenas 23 años, Moisés Caicedo continúa dejando huella en el fútbol inglés, ganándose el respeto de sus compañeros, la admiración de la afición y el reconocimiento de toda la Premier League.