Fútbol Nacional
03 oct 2025 , 10:46

Liga de Quito vs. Barcelona SC se jugará con hinchada visitante en la LigaPro

Los hinchas de Barcelona SC podrán asistir al enfrentamiento entre Liga de Quito y los toreros en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
    Liga de Quito enfrentará a Barcelona SC por la LigaPro.( API )
Barcelona SC visitará a Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro y el partido contará con una diferencia en comparación con la fase inicial.

El enfrentamiento entre los toreros y los albos contará con la presencia de los hinchas de Barcelona SC en Casa Blanca.

Las directivas de los dos clubes llegaron a un acuerdo para que la asistencia de los aficionados visitantes sea para los dos partidos del hexagonal principal, es decir, en el estadio Monumental llegarán los hinchas albos.

Los precios de las entradas del Liga de Quito vs. Barcelona SC

  • General: USD 13
  • Tribuna Oriental: USD 19
  • Tribuna Occidental: USD 24
  • Palcos: USD 35
    • Liga de Quito venció a Barcelona SC en la fase inicial de la LigaPro.
    Liga de Quito venció a Barcelona SC en la fase inicial de la LigaPro. ( API )

    Los albos confirmaron que los hinchas de Barcelona SC se ubicarán en la general sur alta, además de aclarar quesi un visitante va a una parte local se negará su ingreso.

    El enfrentamiento será en la segunda fecha del hexagonal principal, por lo que un empate entre ambos clubes puede dejar el camino a Independiente del Valle para el campeonato.

    El partido entre Liga de Quito vs. Barcelona SC se jugará el viernes 17 de octubre, a las 20:15, por la transmisión de Zapping.

