Liga de Quito vs. Barcelona SC se jugará con hinchada visitante en la LigaPro

Barcelona SC visitará a Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro y el partido contará con una diferencia en comparación con la fase inicial.

El enfrentamiento entre los toreros y los albos contará con la presencia de los hinchas de Barcelona SC en Casa Blanca.

Las directivas de los dos clubes llegaron a un acuerdo para que la asistencia de los aficionados visitantes sea para los dos partidos del hexagonal principal, es decir, en el estadio Monumental llegarán los hinchas albos.

