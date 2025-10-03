Liga de Quito vs. Barcelona SC se jugará con hinchada visitante en la LigaPro

Los albos <b>confirmaron que los hinchas de Barcelona SC se ubicarán en la general sur alta</b>, además de aclarar quesi un visitante va a una parte local se negará su ingreso. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/los-partidos-de-ecuavisa-por-la-primera-fecha-del-hexagonal-1-y-2-de-la-ligapro-EA10230994 target=_blank>Los partidos de</a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/hexagonal-final-quien-domino-a-quien-en-los-duelos-directos-barcelona-liga-de-quito-idv-PD10204128 target=_blank></a><b></b> <b></b>