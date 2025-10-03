Newell's no comprará a Luca Sosa y deberá volver a Barcelona

Luca Sosa, defensor argentino de 31 años, salió de Barcelona en enero del presente año en condición de cedido al club rosarino Newell's Old Boys de la Primera División de Argentina.

Sosa ha disputado 8 partidos con el club rosarino y no cumplirá con el requisito impuesto por Barcelona para que el jugador permanezca en el club argentino.

"La operación consiste en un préstamo por una temporada con opción de compra obligatoria. Esta clausula se activara en caso que el jugador dispute más del 60% de los compromisos con el club rosarino", expresó Barcelona en un comunicado sobre la cesión del jugador argentino.

El zaguero argentino, con pasado en Emelec y Guayaquil City, tendrá que reportarse para la próxima temporada a la espera de la decisión técnica de Ismael Rescalvo sobre su futuro en el equipo.

Sosa se unió al club torero en 2022 y cuenta con un total de 107 encuentros disputados. El defensor mantiene un vínculo contractual con Barcelona hasta diciembre de 2026.