¿Cuándo regresará Piero Hincapié a jugar con el Arsenal?

Piero Hincapié se lesionó después de su debut con el Arsenal en la Champions League, pero el cuerpo médico de los Gunners espera recuperar al ecuatoriano para las próximas semanas.

El defensor ya se ha perdido cuatro encuentros con su nuevo equipo, tras su lesión de ingle, y los hinchas están impacientes para tener su regreso al campo de juego.

A pesar del silencio desde el club por el tiempo de baja de Piero, la cuenta de HandofArsenal informó que ya están alistando el regreso del ecuatoriano.

