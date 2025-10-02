Fútbol Internacional
02 oct 2025 , 11:45

¿Cuándo regresará Piero Hincapié a jugar con el Arsenal?

Piero Hincapié lleva lesionado con el Arsenal desde su debut, pero el cuerpo médico de los Gunnera trabaja para el regreso del ecuatoriano.

   
  • ¿Cuándo regresará Piero Hincapié a jugar con el Arsenal?
    Arsenal espera el regreso de Piero Hincapié para las próximas semanas, después de perderse partidos de la Premier League y Champions League.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Piero Hincapié se lesionó después de su debut con el Arsenal en la Champions League, pero el cuerpo médico de los Gunners espera recuperar al ecuatoriano para las próximas semanas.

El defensor ya se ha perdido cuatro encuentros con su nuevo equipo, tras su lesión de ingle, y los hinchas están impacientes para tener su regreso al campo de juego.

A pesar del silencio desde el club por el tiempo de baja de Piero, la cuenta de HandofArsenal informó que ya están alistando el regreso del ecuatoriano.

Lea más: Eden Hazard eligió a Moisés Caicedo como su jugador favorito del plantel del Chelsea

¿Cuándo se recupera Piero Hincapié de su lesión?

El usuario aseguró que Hincapié volverá en este mes de octubre recuperado de su lesión, por lo que en las próximas semanas estará en la convocatoria.

Piero Hincapié se ha perdido cuatro partidos con el Arsenal por lesión.
Piero Hincapié se ha perdido cuatro partidos con el Arsenal por lesión. ( Redes sociales )

El defensor cuenta con la lesión de ingle que lo dejó fuera de la convocatoria de los últimos cuatro partidos, pero puede perderse cuatro juegos más, dependiendo de su recuperación.

Lea más: Miguel Ángel Loor, sobre la paralización de Emelec: “Si no te regulas, si no administras el club de manera correcta, van a pasar estas cosas”

Además de la baja de Piero, Gabriel terminó con molestias el último partido de la Champions League ante Olympiacos y es duda para el próximo juego.

Hasta ahora, el defensor ecuatoriano disputó seis minutos ante el Athletic Club de Bilbao, el pasado 16 de septiembre, por la Champions League, pero aún no juega en la Premier League.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Premier League
Fútbol Europa
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Piero Hincapié
Arsenal Mikel Arteta
Arsenal
Mikel Arteta
Ecuador
Noticias
Recomendadas