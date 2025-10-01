¡Sin Piero Hincapié! Arsenal derrotó 2-0 al Olympiacos por la Champions League

El Arsenal sigue con paso firme en la fase regular de la Champions League. En su segundo partido del torneo, los Gunners vencieron 2-0 al Olympiacos de Grecia, en un duelo en el que no contó con el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, ausente por lesión.

El marcador se abrió temprano, al minuto 13, gracias a una jugada iniciada por Viktor Gyökeres, cuyo remate se estrelló en el poste. El rebote le quedó servido a Gabriel Martinelli, que solo tuvo que empujar el balón para firmar el 1-0. El delantero brasileño ya había anotado en la jornada anterior frente al Athletic Club en Bilbao.

A pesar del dominio del conjunto londinense, el Olympiacos, supo resistir durante gran parte del encuentro, generando peligro ocasional al contragolpe. En el minuto 20, un disparo del portugués Daniel Podence obligó a una gran intervención del arquero David Raya. Más tarde, al 67’, un gol de Chiquinho fue anulado por fuera de juego.

El Arsenal recién pudo asegurar la victoria en el tiempo de descuento, cuando Bukayo Saka selló el 2-0 definitivo.

No obstante, la noche no fue perfecta para los ingleses, que lamentaron la lesión del defensor brasileño Gabriel Magalhães, sustituido al minuto 76 por Cristhian Mosquera.

Con esta derrota, el Olympiacos sigue sin levantar cabeza en el torneo. Tras empatar en casa en la primera fecha ante el Pafos de Chipre, una de las sorpresas del grupo, ahora suma solo un punto en dos partidos.

Ambos equipos volverán a la acción en Champions el próximo 21 de octubre, enfrentando a rivales españoles: el Arsenal visitará al Atlético de Madrid, mientras que el Olympiacos recibirá al FC Barcelona.