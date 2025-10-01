Fútbol Internacional
El París Saint Germain, con Willian Pacho, remontó y derrotó al FC Barcelona por la Champions League

París Saint-Germain derrotó 2-1 al FC Barcelona por la segunda jornada de la fase regular de la Champions League

   
    El delantero del FC Barcelona, Ferrán Torres (i), disputa el balón ante el defensa ecuatoriano del París Saint-Germain, Willian Pacho, durante el partido de la primera fase de la Champions League( EFE )
Gonçalo Ramos le dio el triunfo al París Saint-Germain sobre el FC Barcelona en un intenso duelo por la segunda jornada de la fase regular de la Champions League. El PSG contó con la presencia del defensor ecuatoriano Willian Pacho.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto catalán buscó imponer condiciones a través de su joven figura Lamine Yamal, quien ganó varios duelos individuales frente al lateral Nuno Mendes, constantemente exigido por las incursiones del extremo español.

El PSG, con Pacho en la zaga, se vio obligado a replegarse y buscar espacios al contragolpe, aunque sin generar mayor peligro en los primeros minutos.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó al minuto 14, cuando Yamal filtró un pase magistral para Ferran Torres, quien eludió al portero rival y remató, pero Illya Zabarnyi evitó el gol despejando sobre la línea.

La superioridad blaugrana se reflejó en el marcador pocos minutos después. Al 19’, tras recuperar el balón cerca del medio campo, Rashford jugó de primera para habilitar a Ferran Torres, quien definió con precisión dentro del área para el 1-0 parcial.

Sin embargo, con el paso de los minutos, el Barcelona bajó la intensidad, y el PSG empezó a ganar terreno. El empate llegó antes del descanso, cuando Nuno Mendes se impuso en velocidad y asistió a Senny Mayulu, quien definió con claridad para el 1-1.

En la segunda mitad, ambos equipos buscaron romper la igualdad, pero las defensas y los arqueros fueron protagonistas, impidiendo nuevas anotaciones.

Sin embargo, sobre el final del partido, Gonçalo Ramos, de cabeza, sentenció el partido y le dio los tres puntos al conjunto parisino.

Con este resultado, el París Saint-Germain se ubica en el tercer lugar en la tabla con seis puntos, mientras que el FC Barcelona ocupa el puesto 16 con tres unidades.

