02 oct 2025 , 10:29

José Pardo: "No se puede cambiar a su gusto, yo vi un par de errores ayer, se empezaron a acomodar a equipos del Guayas"

El presidente del Deportivo Quito, José Pardo, expresó su descontento por el cambio sucedido en el cambio del sorteo de los 16vos de final del Ascenso Nacional.

   
    José Pardo expresó su disgusto con respecto al sorteo del Ascenso Nacional.( REDES )
José Pardo, presidente del Deportivo Quito, habló para los micrófonos de Radio La Red y expresó su descontento sobre el cambio del sorteo de los 16vos de final del Ascenso Nacional.

El sorteo realizado este miércoles por la FEF determinó los cruces entre Mineros S.C. vs. Atlético Samborondón y La Unión vs. L.D.U. del Carmen.

Sin embargo, el motivo del cambio se realizó para evitar que dos clubes de una misma asociación se encuentren en la misma llave.

Lea más: FEF anunció cambios en el sorteo de los 16 avos de final del Ascenso Nacional

“No hemos tenido notificación sobre un cambio en el sorteo, los equipos de la misma provincia no se podrían cruzar en los Dieciseisavos de Final y era la única regla. Hablamos con AFNA y estamos a la espera, el reglamento es claro. Se puede apelar y cambiarse esto, la FEF tiene que esclarecer esta situación".

Pardo denunció "errores" en el sorteo del miércoles, asegurando que se evidenció la manipulación para ubicar a los equipos de Guayas en las esquinas del cuadro y evitar cruces prematuros

"Esto sería anti reglamentario y se puede apelar, el calendario se debe quedar tal como está. Nos tocó una llave dura, enfrentamos al sub campeón del Guayas y estamos de acuerdo con que se mantenga este calendario”, afirmó.

Lea más: Este es el rival de Deportivo Quito en los 16avos de final del Ascenso Nacional

“Me parece absurdo que ahora se quiera cambiar. Hicieron un cambio anti reglamentario. Lo que están haciendo es un error grave, no tienen un argumento lógico. No se puede cambiar a su gusto, Mineros y Liga del Carmen no tienen nada que ver con su misma provincia", concluyó.

