José Pardo: "No se puede cambiar a su gusto, yo vi un par de errores ayer, se empezaron a acomodar a equipos del Guayas"

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jose-pardo target=_blank>José Pardo</a></b>, presidente del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/deportivo-quito target=_blank>Deportivo Quito</a></b>, habló para los micrófonos de Radio La Red y expresó su descontento sobre el<b> cambio del sorteo de los 16vos de final del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/este-es-el-calendario-del-ascenso-nacional-2025-BD10201891 target=_blank>Ascenso Nacional</a></b>. El sorteo realizado<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/fef-anuncio-cambios-sorteo-16-avos-final-ascenso-nacional-GB10222985 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/deportivo-quito-rival-16avos-final-cruces-ascenso-nacional-segunda-categoria-CB10220525 target=_blank></a></b> <b></b>