Liga de Quito busca dar la sorpresa ante la hegemonía brasileña en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase decisiva con un trasfondo que ya se ha vuelto costumbre: el dominio casi absoluto de los clubes brasileños. Sin embargo, entre la maquinaria del fútbol carioca que ha monopolizado las últimas seis finales, emerge una resistencia sudamericana que no desconoce las grandes gestas: Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El equipo ecuatoriano, que este miércoles enfrentará a Palmeiras por las semifinales del torneo continental, carga en sus hombros una misión que, vista en perspectiva, parece casi imposible: detener la marcha de Flamengo y Palmeiras —los dos gigantes que han liderado esta era de supremacía brasileña— y abrir la ruta para que el título cruce fronteras.

Desde 2019, todos los campeones de la Libertadores han sido brasileños. Flamengo (2019 y 2022), Palmeiras (2020 y 2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024) han dejado claro el dominio del llamado país do futebol. Cuatro de esas seis finales incluso fueron disputadas entre clubes del mismo país.

Ese es el contexto que enfrenta Liga de Quito: una verdadera fortaleza que ha resistido cualquier embate sudamericano. Pero si hay un club con historia suficiente para romper patrones, ese es el conjunto albo.

Liga de Quito no es ajena a los retos mayúsculos. En 2008, se coronó campeón de la Copa Libertadores en el icónico estadio Maracaná tras una dramática final ante Fluminense, resuelta por penales. Fue el primer y hasta hoy único club ecuatoriano en lograrlo. Y desde entonces, ha sabido desafiar al poder brasileño en instancias decisivas.

Un año después, en 2009, volvió a toparse con Fluminense en la final de la Copa Sudamericana... y volvió a vencer. La historia se repitió en 2023, cuando Liga conquistó por segunda vez ese trofeo ante Fortaleza, también de Brasil.

Los antecedentes no se detienen ahí. El actual técnico del conjunto quiteño es el brasileño Tiago Nunes, quien asumió el cargo en junio pasado. Su conocimiento del fútbol de su país puede ser clave para una semifinal que promete ser tan táctica como emocional.

El rival no es cualquiera. Palmeiras levantó el trofeo en 2020 y 2021, y llega como uno de los favoritos para volver a la final. Pero Liga sabe lo que es ganar en Brasil, y no se amilana frente a la presión ni a los nombres. Su camino hasta estas instancias ha demostrado solvencia táctica, jerarquía internacional y una identidad de juego que combina solidez defensiva con transiciones rápidas.

La ida se jugará en Quito, con la altura como aliada, y la vuelta tendrá lugar en el imponente Allianz Parque de São Paulo. La clave, como en 2008, estará en saber gestionar la serie como un ajedrez a dos movimientos.

Mientras Racing Club de Argentina enfrenta su propio desafío ante Flamengo, Liga de Quito representa el gran esperanza de devolver la paridad a un torneo que parece atrapado en el dominio brasileño.