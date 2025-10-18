Fútbol Nacional
18 oct 2025 , 10:18

Hinchas de Barcelona SC causaron incidentes en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga de Quito

En un video que circuló en de redes sociales, se observa cómo un grupo de aficionados de Barcelona SC derribaron una malla de seguridad colocada en la General Sur Alta del estadio Rodrigo Paz Delgado

   
  • Hinchas de Barcelona SC causaron incidentes en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga de Quito
    Imagen de las hinchadas de Liga de Quito y Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Durante el partido entre Liga de Quito y Barcelona SC, correspondiente a la segunda jornada del hexagonal final de la LigaPro, se registraron incidentes en la General Sur Alta del estadio Rodrigo Paz Delgado, zona que había sido habilitada para la hinchada visitante.

En un video que circuló en de redes sociales, se observa cómo un grupo de aficionados de Barcelona SC derribaron una malla de seguridad colocada para evitar que se lancen objetos a la General Sur Baja, localidad en la que se ubica la Muerte Blanca, barra brava de Liga de Quito.

La intervención oportuna de la Policía Nacional evitó que los incidentes pasaran a mayores. Tras el pitazo final, los seguidores del conjunto guayaquileño permanecieron en sus asientos hasta que los hinchas locales desalojaran completamente el estadio, como medida de precaución para prevenir enfrentamientos.

Lea también: Liga de Quito goleó a Barcelona SC y escaló al segundo lugar de la LigaPro

Estos hechos podrían traer consecuencias para Barcelona SC, ya que la Comisión Disciplinaria de la LigaPro evaluará lo ocurrido y, probablemente, impondrá una sanción al club por su conducta inapropiada en este cotejo.

El partido finalizó con una victoria contundente de Liga de Quito sobre Barcelona SC (3-0) por la segunda jornada del hexagonal principal de la LigaPro.

Temas
Liga de Quito
Barcelona SC
incidentes
Ecuador
Noticias
Recomendadas