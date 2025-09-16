¡Debutó Piero Hincapié! Arsenal derrotó 2-0 al Athletic Club de Bilbao en la Champions League

¡Debutó <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/piero-hincapie>Piero Hincapié</a>! El <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal-fc>Arsenal</a> venció 2-0 <b>al Athletic Club de Bilbao</b> en el estadio <b>San Mamés</b>, en el marco de la <b>primera jornada de la fase regular de la </b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league>Champions League.</a> El equipo dirigido por <b>Mik</b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/julian-alvarez-se-une-a-la-lista-de-bajas-del-atletico-de-madrid-y-se-pierde-el-debut-en-champions-KC10121579></a>