16 sep 2025 , 10:23

¡Debutó Piero Hincapié! Arsenal derrotó 2-0 al Athletic Club de Bilbao en la Champions League

Arsenal venció 2-0 al Athletic Club de Bilbao por la primera jornada de la fase regular de la Champions League

   
    Jugadores del Arsenal celebran la victoria ante el Athletic Club de Bilbao por la Champions League.( AFP )
¡Debutó Piero Hincapié! El Arsenal venció 2-0 al Athletic Club de Bilbao en el estadio San Mamés, en el marco de la primera jornada de la fase regular de la Champions League.

El equipo dirigido por Mikel Arteta no logró imponer su estilo de juego y sintió notablemente la ausencia de Martin Ødegaard, su principal generador ofensivo.

Durante la primera mitad, los Gunners fueron presionados intensamente por el conjunto español, que forzó errores en la salida y generó varias oportunidades de gol.

La ocasión más clara del primer episodio llegó a través de Iñaki Williams, quien remató cruzado y estuvo a centímetros de abrir el marcador, pero su disparo rozó el poste de la portería defendida por David Raya.

Con el marcador sin goles, ambos equipos se fueron al descanso.

Leandro Trossard celebra su gol con el Arsenal contra el Athletic Club de Bilbao por la Champions League
Leandro Trossard celebra su gol con el Arsenal contra el Athletic Club de Bilbao por la Champions League ( Foto: AFC )

En la segunda parte, el Arsenal mejoró su rendimiento. Controló más el balón y logró generar peligro, especialmente gracias a Noni Madueke, quien fue el jugador más desequilibrante en el ataque londinense.

Sin embargo, el Athletic Club se mostró sólido en defensa y logró mantener el orden, resistiendo la presión final del Arsenal, que buscaba quedarse con los tres puntos.

Al minuto 72, Leandro Trossard envió un pase en profundidad a Gabriel Martinelli, quien con un toque sutil infló las redes de este escenario deportivo.

Sobre el final del partido, Leandro Trossard sentenció el partido anotando el 2-0 definitivo y le dio los primeros tres puntos en esta edición del torneo.

El ecuatoriano, Piero Hincapié, ingresó en los minutos adicionales, de esta manera hizo su debut oficial con la camiseta de los Gunners. Estuvo en cancha ocho minutos.

El próximo partido del Arsenal será este domingo 21 de septiembre, cuando se enfrente al Manchester City por la quinta jornada de la Premier League, a las 10:30 (hora de Ecuador).

Alineaciones confirmadas:

