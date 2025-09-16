Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 09:51

Julián Álvarez se une a la lista de bajas del Atlético de Madrid y se pierde el debut en Champions

Julián Álvarez sufrió molestias en la rodilla y finalmente no está disponible para el duelo contra el Liverpool por la primera fecha de la Champions League

   
    Julian será baja contra el Liverpool.( REDES )
El delantero Julián Álvarez es baja por lesión para el partido de este miércoles por la Champions League contra el Liverpool. La baja del argentino se suma a las ausencias de Álex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso y José María Giménez.

Julián Álvarez sufrió unas molestias en la rodilla en el último encuentro contra el Villarreal en el estadio Metropolitano, el pasado sábado y fue cambiado al descanso.

El delantero argentino no se ha entrenado con el grupo desde entonces y finalmente no está disponible para el duelo que marca el comienzo de la nueva edición de la máxima competición europea.

"Esperemos que no sea nada y esté mejor lo más rápido posible", comentó el Cholo, en declaraciones luego del partido.

