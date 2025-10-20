Fútbol Internacional
PSG recupera a Dembelé y Marquinhos para la Champions

El francés Ousmane Dembélé regresa al PSG tras sufrir una lesión en el tendón de la corva.

   
    Ousmane Dembélé y Marquinhos fueron convocados para enfrentar al Leverkusen. ( REDES )
Ousmane Dembélé y el central brasileño Marquinhos volvieron a la convocatoria con el Paris Saint-Germain para enfrentar este martes al Bayer Leverkusen por la Champions League.

El reciente ganador del Balón de Oro sufrió una lesión, a inicios de septiembre, en el tendón de la corva y el zaguero central Marquinhos estuvo ausente cuatro semanas debido a una lesión en el muslo.

Willian Pacho, quien fue suplente en la octava jornada de Ligue 1 (vs. Racing de Estrasburgo), figura en la lista de convocados.

El español Fabian Ruiz y el portugues Joao Neves siguen siendo baja en la plantilla para enfrentar al equipo alemán, club que milita en el quinto puesto en la Bundesliga.

