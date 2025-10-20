Fútbol Nacional
Guillermo Duró: “Podemos clasificar a la Copa Libertadores con Emelec”

El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, reconoció que el objetivo de Emelec es conquistar la Copa Ecuador para clasificar a la primera ronda de la Copa Libertadores.

   
    Guillermo Duró habló del objetivo de Emelec para la próxima temporada.( API )
Emelec igualó 0-0 con el Aucas en la segunda fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, por lo que el Bombillo se acerca a las competiciones internacionales y quiere competir por llegar a la Copa Libertadores.

El equipo de Guillermo Duró se mantiene con vida en la Copa Ecuador para clasificar a la Copa Libertadores, además de competir por el último cupo para la Sudamericana.

"Siempre hablamos cuerpo técnico y jugadores, sacamos cuentas, lo que pasa es que va variando mucho. Estamos haciendo un esfuerzo grande con la plantilla que tenemos y estar en las dos competiciones. Queremos pasar en la Copa Ecuador, porque podemos clasificar a la Copa Libertadores", explicó Duró.

El entrenador argentino abrió la oportunidad de que el segundo hexagonal cuente con otro cupo para la Copa Sudamericana, si Liga de Quito gana la Libertadores o Independiente del Valle conquista la Sudamericana.

"Pueden jugar muchas variantes arriba, se puede abrir una posibilidad más en hexagonal por Sudamericana. Vamos a pelear hasta el final, hasta que nos dé", comentó el DT.

Emelec igualó 0-0 con Aucas en la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.
Emelec igualó 0-0 con Aucas en la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro. ( API )

Finalmente, Duró habló del encuentro ante Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador para competir por el cupo de la Libertadores.

"De local hemos levantado nuestro nivel y juego. Vamos a ver cómo nos preparamos después del partido de Copa Ecuador con los jugadores que lleguen bien físicamente al partido contra Delfín", cerró el estratega.

El encuentro entre Emelec y Guayaquil City se disputará este miércoles 22 de octubre, a las 18:00, por DSports.

