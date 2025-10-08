¡San Pedro Ortiz! Emelec derrotó a Leones FC en penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Ecuador

¡Quito se pinta de azul! El Club Sport Emelec se impuso por penales (4-2) a Leones FC en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El equipo imbabureño superaron por momentos a un Emelec que no logró descifrar la propuesta de su rival durante gran parte del encuentro.

Leones FC generó al menos tres claras ocasiones de gol, pero se topó con una figura infranqueable: Pedro Ortiz, quien respondió con atajadas clave y mantuvo su arco en cero.

En la segunda mitad, Emelec mostró una mejor versión con el ingreso de Alfonso Barco, que le dio mayor control y profundidad al equipo.

Por varios tramos del complemento, el Bombillo arrinconó a Leones FC y estuvo cerca de abrir el marcador, pero el portero José ángulo tuvo impecable actuación.

El empate sin goles llevó la definición a la tanda de penales, donde Emelec fue más certero. Pedro Ortiz volvió a ser protagonista al atajar un penal decisivo, sellando así la clasificación eléctrica a la siguiente fase del torneo.

Emelec en los cuartos de final de la Copa Ecuador se enfrentará a Guayaquil City.