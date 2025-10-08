¡San Pedro Ortiz! Emelec derrotó a Leones FC en penales y avanzó a los cuartos de final de la Copa Ecuador

<b>¡Quito se pinta de azul! </b>El <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec>Club Sport Emelec </a>se impuso por penales (4-2) a <b>Leones FC</b> en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y se clasificó a los cuartos de final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador>Copa Ecuador.</a> El equipo imbabureño <b>s</b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/guillermo-duro-dt-emelec-reacciones-previa-leonesfc-octavos-copa-ecuador-MG10255999></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>