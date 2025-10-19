Fútbol Internacional
19 oct 2025 , 18:55

Jeremy Arévalo anotó el gol de la victoria del Racing de Santander sobre Deportivo de La Coruña

El Racing de Santander derrotó 2-1 al Deportivo de La Coruña por la fecha 10 de la segunda división de la Liga Española

   
  • Jeremy Arévalo anotó el gol de la victoria del Racing de Santander sobre Deportivo de La Coruña
    Jeremy Arévalo celebra gol con el Racing de Santander contra el Deportivo de La Coruña( Foto: Internet )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un gol del delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo situó al Racing de Santander, a la espera del encuentro que disputará este lunes el Cádiz con el Burgos, como nuevo líder de LaLiga Hypermotion española (segunda división), tras imponerse este domingo por 2-1 a un Deportivo de La Coruña que también pugnaba por la primera plaza.

De hecho, el conjunto gallego llegó a adelantarse a los doce minutos de juego con un gol en propia meta de Álvaro Mantilla, que desvió a las redes un centro de David Mella.

Pero nada, ni nadie pudo impedir que Jeremy acaparase todos los focos al culminar a los sesenta minutos la remontada del conjunto cántabro, al convertir en el definitivo 2-1 un centro desde la derecha de Peio Canales.

Un tanto que supone el sexto del internacional ecuatoriano Sub 20 en la presente temporada, en la que Jeremy parece dispuesto a hacerse un hueco definitivo en el once titular del equipo santanderino a base de goles.

Tal y como ha dejado claro en las tres últimas semanas, en las que el delantero no ha faltado a su cita con el gol, para igualar a su compañero de equipo Andrés Martín y al jugador del Albacete Agus Medina, como máximos realizadores de la categoría, con seis dianas cada uno.

Lea también: ¿Quién es Jeremy Arévalo, el joven goleador ecuatoriano que brilla en España y pide pista en la selección de Ecuador?

Contundencia que no pasó desapercibida para la Federación Ecuatoriana, que convocó a Jeremy Arévalo, nacido en la localidad cántabra de Maliaño y de padres ecuatorianos, para el Sudamericano sub-20 disputado en enero de 2025 en Venezuela.

Una cita en la que Jeremy, que llevó a debutar con la selección española sub 20 en 2023, actuó como titular, aunque no como delantero, en tres de los cuatro encuentros disputados por la selección ecuatoriana.

Pero el Racing de Santander no se reduce solo a los goles de Jeremy, ni al talento de Íñigo Vicente, sino que cuenta además con uno de los mejores guardametas de la categoría, Jokin Ezkieta, que evitó a falta de seis minutos para la conclusión el empate del Deportivo con una espectacular parada al belga Lucas Noubi.

Triunfo que permitió al equipo cántabro regresar, cinco jornadas después, a la primera plaza de la clasificación, en espera del encuentro que el Cádiz disputará este lunes con el Burgos en el Nuevo Mirandilla y en el que los andaluces tratarán de sumar la victoria que necesitan para recuperar el liderato.


Temas
Fútbol
España
Jeremy Arévalo
Ecuador
Noticias
Recomendadas