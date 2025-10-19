Jeremy Arévalo anotó el gol de la victoria del Racing de Santander sobre Deportivo de La Coruña

Un gol del delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo situó al Racing de Santander, a la espera del encuentro que disputará este lunes el Cádiz con el Burgos, como nuevo líder de LaLiga Hypermotion española (segunda división), tras imponerse este domingo por 2-1 a un Deportivo de La Coruña que también pugnaba por la primera plaza.

De hecho, el conjunto gallego llegó a adelantarse a los doce minutos de juego con un gol en propia meta de Álvaro Mantilla, que desvió a las redes un centro de David Mella.

Pero nada, ni nadie pudo impedir que Jeremy acaparase todos los focos al culminar a los sesenta minutos la remontada del conjunto cántabro, al convertir en el definitivo 2-1 un centro desde la derecha de Peio Canales.

Un tanto que supone el sexto del internacional ecuatoriano Sub 20 en la presente temporada, en la que Jeremy parece dispuesto a hacerse un hueco definitivo en el once titular del equipo santanderino a base de goles.

Tal y como ha dejado claro en las tres últimas semanas, en las que el delantero no ha faltado a su cita con el gol, para igualar a su compañero de equipo Andrés Martín y al jugador del Albacete Agus Medina, como máximos realizadores de la categoría, con seis dianas cada uno.

