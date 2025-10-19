Jeremy Arévalo anotó el gol de la victoria del Racing de Santander sobre Deportivo de La Coruña

Un gol del delantero ecuatoriano <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-arevalo-es-elegido-el-jugador-del-mes-en-espana-EK10292053>Jeremy Arévalo </a>situó al <b>Racing de Santander, </b>a la espera del encuentro que disputará este lunes el Cádiz con el Burgos, como nuevo líder de <b>LaLiga Hypermotion española</b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/quien-es-jeremy-arevalo-el-joven-goleador-ecuatoriano-que-brilla-en-espana-y-pide-pista-en-la-seleccion-de-ecuador-FF10267354></a>