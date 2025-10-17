Jeremy Arévalo es elegido el jugador del mes en España

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo fue reconocido como el Jugador Cinco Estrellas del mes en el Racing de Santander, gracias a su destacada actuación durante septiembre en la Segunda División de España. Con apenas 20 años, Arévalo sigue consolidándose como una de las promesas más firmes del fútbol ecuatoriano en Europa.

En ese periodo, el atacante marcó dos goles en cuatro partidos, mostrando eficacia y un impacto inmediato en el terreno de juego. Su rendimiento fue nuevamente evidente este domingo 12 de octubre, cuando anotó en la derrota 2-1 ante el Sporting de Gijón.

Ingresó al minuto 60 y, apenas 15 minutos después, descontó para su equipo con un potente cabezazo, elevando su registro a cinco goles en nueve partidos esta temporada, la mayoría ingresando desde el banquillo.

Arévalo mantiene un promedio sobresaliente de una anotación cada 84 minutos, y su influencia va más allá de los goles. Según datos de SofaScore, registra una efectividad del 82 % en pases, promedia cuatro pases clave por partido, crea al menos una ocasión clara por encuentro, gana el 68 % de los duelos individuales y recupera en promedio 1,3 balones por juego. Su calificación media de 7,6 lo posiciona entre los mejores jóvenes atacantes de la categoría.

Con 1,80 metros de estatura, su potencia física, juego aéreo y técnica en espacios reducidos lo convierten en un delantero con características poco comunes en el actual panorama ofensivo de Ecuador. Su rendimiento ha despertado expectativa por una posible convocatoria a la selección nacional, consolidando su nombre como uno de los talentos a seguir de cerca en el fútbol europeo.