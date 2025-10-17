Jeremy Arévalo es elegido el jugador del mes en España

El delantero ecuatoriano<b> <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jeremy-arevalo>Jeremy Arévalo</a></b> fue reconocido como el <b>Jugador Cinco Estrellas del mes en el Racing de Santander</b>, gracias a su destacada actuación durante septiembre en la Segunda División de <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/quien-es-jeremy-arevalo-el-joven-goleador-ecuatoriano-que-brilla-en-espana-y-pide-pista-en-la-seleccion-de-ecuador-FF10267354></a></b> <b></b><b></b>