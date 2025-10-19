Fútbol Nacional
Manta FC derrotó a Técnico Universitario y sale de los puestos de descenso

Manta FC venció 2-0 a Técnico Universitario por la primera jornada del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

   
    Facundo Ospitaleche, volante del Manta FC, celebra su gol contra Técnico Universitario por la primera fecha del cuadrangular del no descenso de la LigaPro( API )
Manta FC defendió su localía con autoridad y derrotó 2-0 a Técnico Universitario, en la primera jornada del cuadrangular del no descenso de la LigaPro.

El equipo manabita tuvo un partido impecable. La estrategia y el planteamiento táctico del entrenador ecuatoriano Javier Carvajal dieron frutos, permitiendo que su equipo se mantenga, por ahora, fuera de los puestos de descenso.

El primer gol llegó al minuto 32, cuando Facundo Ospitaleche marcó de cabeza tras aprovechar un excelente centro de Christian Alemán, quien fue la gran figura del compromiso.

Ya en la segunda mitad, el propio Alemán amplió la ventaja para los locales, sellando una victoria clave para las aspiraciones del Manta FC de permanecer en la Serie A del fútbol ecuatoriano.

Con este resultado, Manta FC se ubica en el segundo lugar de la tabla del cuadrangular del no descenso, mientras que Técnico Universitario queda en la tercera posición con 28 puntos.

