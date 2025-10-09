Emelec puede clasificar a la Copa Libertadores por su desempeño en la Copa Ecuador

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a> sueña con terminar la temporada 2025 <b>de forma positiva con una clasificación a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores target=_blank>Copa Libertadores</a></b>, pero no lo pueden conseguir por la LigaPro y dependerán de la Copa Ecuador. Después de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-leonesfc-emelec-octavos-final-resultado-copa-ecuador-HG10256098 target=_blank>cla</a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-jugara-sin-publico-proximo-partido-hexagonal-principal-CG10258381 target=_blank></a>