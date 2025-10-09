Emelec puede clasificar a la Copa Libertadores por su desempeño en la Copa Ecuador

Emelec sueña con terminar la temporada 2025 de forma positiva con una clasificación a la Copa Libertadores, pero no lo pueden conseguir por la LigaPro y dependerán de la Copa Ecuador.

Después de la clasificación del bombillo ante Leones FC, Emelec visitará a Guayaquil City en los cuartos de final para mantener las esperanzas de clasificar a la primera ronda de la Libertadores.

El bombillo tiene grandes posibilidades de conseguir el cupo al torneo internacional, ya que los otros rivales en el torneo ya están cerca de asegurar su pase a la Copa Libertadores por la LigaPro.

Lea más: Barcelona SC jugará sin público su próximo partido del hexagonal principal