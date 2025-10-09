Fútbol Nacional
09 oct 2025 , 09:43

Emelec puede clasificar a la Copa Libertadores por su desempeño en la Copa Ecuador

Emelec ya no podrá clasificar a la Copa Libertadores por medio de la LigaPro, pero puede utilizar la Copa Ecuador para clasificar al torneo.

   
    Emelec se medirá ante Guayaquil City por los cuartos de final de la Copa Ecuador.( Redes sociales )
Emelec sueña con terminar la temporada 2025 de forma positiva con una clasificación a la Copa Libertadores, pero no lo pueden conseguir por la LigaPro y dependerán de la Copa Ecuador.

Después de la clasificación del bombillo ante Leones FC, Emelec visitará a Guayaquil City en los cuartos de final para mantener las esperanzas de clasificar a la primera ronda de la Libertadores.

El bombillo tiene grandes posibilidades de conseguir el cupo al torneo internacional, ya que los otros rivales en el torneo ya están cerca de asegurar su pase a la Copa Libertadores por la LigaPro.

Lea más: Barcelona SC jugará sin público su próximo partido del hexagonal principal

Estas son las formas que Emelec puede llegar a la Copa Libertadores por la Copa Ecuador

  • Ganar la Copa Ecuador
  • Disputar la final ante Independiente del Valle
  • Jugar la final ante la Universidad Católica y ya esté clasificado a la Copa Libertadores por la LigaPro
  • Jugar las semifinales ante Liga de Quito y que los albos y la Universidad Católica estén en Libertadores por LigaPro, pero también que no ascienda el 9 de Octubre.

    • Lea más: ¿Quién reemplazará a Moisés Caicedo en el debut mundialista? Beccacece maneja varias opciones

    En todas de las alternativas, Emelec necesita vencer al Guayaquil City de Miler Bolaños en los cuartos de final del torneo para conseguir su cupo a la Libertadores

    Hasta ahora, el bombillo eliminó al Club Deportivo Miguel Iturralde y a Leones FC, ahora enfrentará a otro equipo de la Serie B.

