Siete equipos ya están clasificados a los cuartos de final de la Copa Ecuador

La Copa Ecuador ya tiene a sus ocho mejores equipos, luego de una vibrante fase de octavos que dejó sorpresas, goleadas y emociones desde el punto penal.

Independiente del Valle, Emelec, Deportivo Cuenca, 9 de Octubre, Universidad Católica, Guayaquil City y Cuenca Juniors aseguraron su presencia en los cuartos de final del torneo, que otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Independiente del Valle fue uno de los equipos más contundentes al golear 6-0 a Gualaceo. La figura del partido fue Michael Hoyos, autor de cuatro goles, mientras que Emerson Plata y Juan Cazares (con dos asistencias) completaron la faena. El conjunto negriazul enfrentará en la siguiente fase a Universidad Católica, que venció 3-1 a Liga de Portoviejo sin mayores dificultades.

En cambio, Emelec tuvo que sufrir más para avanzar. Tras empatar 0-0 en los 90 minutos frente a Leones del Norte, el equipo azul se impuso 4-2 en penales, con conversiones del peruano Alfonso Barco, el argentino Juan Pablo Ruiz, y los ecuatorianos José Francisco Cevallos y Luis Fernando León. En cuartos, el ‘Bombillo’ se medirá a Guayaquil City, que derrotó 3-2 como visitante a Deportivo Santo Domingo.

Deportivo Cuenca fue el primer clasificado, tras dejar fuera a Aucas en una dramática tanda de penales que terminó 9-8. Lo siguió 9 de Octubre, que también ganó desde los doce pasos (5-3) ante El Nacional. El club porteño enfrentará a Cuenca Juniors, que superó a La Cantera de Pastaza.

Los cuartos de final se juegan entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre de 2025, y prometen duelos emocionantes. Además del título, los equipos luchan por el preciado boleto a la Copa Libertadores 2026, reservado para el campeón del certamen.