Fútbol Internacional
09 oct 2025 , 08:10

Corea del Sur jugará contra Brasil, pensando en mantener su ventaja sobre Ecuador en el bombo 2 del Mundial 2026

Corea del Sur jugará contra Brasil en un amistoso con puntos claves para mantenerse en el bombo 2 del ranking FIFA.

   
    Son, figura del Corea del Sur.( Archivo )
Mientras el calendario internacional avanza con partidos amistosos, las selecciones nacionales también juegan un partido silencioso y estratégico fuera del campo: el ascenso en el ranking FIFA, clave para determinar los bombos del sorteo del Mundial 2026.

Ecuador y Corea del Sur protagonizan una cerrada disputa por un puesto en el Bombo 2, una ubicación que podría ser decisiva para evitar a los gigantes del fútbol en la fase de grupos.

Lea: Ecuador y el Bombo 2: ¿Cuántos puntos puede sumar en el ranking FIFA ante EE.UU. y México?

Este viernes, Corea del Sur se mide ante Brasil en Seúl, en un duelo que pondrá a prueba al conjunto asiático liderado por Son Heung-min, frente a una ‘Canarinha’ que llega con nombres de peso como Vinícius Jr., Rodrygo, y el juvenil sensación del Chelsea, Estêvão. Para Corea, el desafío va más allá de lo deportivo: mantener su actual ventaja de 5.15 puntos sobre Ecuador en el ranking es vital para seguir dentro del Bombo 2.

Por su parte, la Tri, al mando de Sebastián Beccacece, se enfrenta este jueves 10 de octubre a Estados Unidos en el Q2 Stadium de Texas, y luego a México. A pesar de no contar con figuras clave como Moisés Caicedo, Kevin Rodríguez y Piero Hincapié —todos ausentes por molestias físicas—, Ecuador tiene la oportunidad de sumar hasta 11.73 puntos en el ranking FIFA si gana ambos encuentros, lo que le permitiría superar a los surcoreanos y meterse entre las 16 mejores selecciones del sorteo.

Actualmente, el ranking muestra a Ecuador con 1588,04 puntos, mientras que Corea del Sur registra 1593,19. La diferencia es mínima, y cualquier resultado en esta fecha FIFA podría inclinar la balanza. Además, selecciones como Austria (1601,86) también están en la pelea, lo que añade más presión a esta carrera silenciosa.

Aunque se trata de amistosos, tanto Ecuador como Corea del Sur saben que cada punto cuenta. El premio no es menor: asegurar un lugar en el Bombo 2 evitaría, en principio, enfrentamientos con potencias como Alemania, Inglaterra o Uruguay desde la fase de grupos en Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Temas
Mundial 2026
Brasil
Selección Ecuador
Corea del Sur
Seúl
Corea del Sur
Noticias
