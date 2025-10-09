Corea del Sur jugará contra Brasil, pensando en mantener su ventaja sobre Ecuador en el bombo 2 del Mundial 2026

Mientras el calendario internacional avanza con partidos amistosos, las selecciones nacionales también juegan un partido silencioso y estratégico fuera del campo: el ascenso en el<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ranking-fifa> <b>ranking FIFA</b></a>, clave <b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-y-el-bombo-2-cuantos-puntos-puede-sumar-en-el-ranking-fifa-ante-ee-uu-y-mexico-NH10246812></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>