Ecuador y el Bombo 2: ¿Cuántos puntos puede sumar en el ranking FIFA ante EE.UU. y México?

La Selección Ecuatoriana, dirigida por Sebastián Beccacece, afronta una doble fecha de amistosos con un objetivo claro: acercarse al Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. El primero de estos duelos será este 10 de octubre ante Estados Unidos, aunque sin dos de sus principales figuras: Kevin Rodríguez, Moisés Caicedo y Piero Hincapié, ausentes por dolencias físicas y así poder darles descanso.

A pesar de tratarse de encuentros no oficiales, ambos partidos tienen un peso estratégico clave. Según cálculos del estadístico español Mister Chip., una victoria sobre EE.UU. sumaría 5.78 puntos en el ranking FIFA, mientras que vencer a México aportaría 5.95.

En total, la Tri podría añadir hasta 11.73 puntos a su coeficiente global. Esto, observando las métricas del propio ranking FIFA que te permite proyectar por medio de los duelos y el tipo de rival a enfrentar.

Actualmente, Ecuador se encuentra a 5.15 puntos de Corea del Sur, selección que marca el límite para ingresar al Bombo 2 del sorteo. Esto significa que ganar ambos partidos no solo mejoraría el posicionamiento internacional, sino que también podría evitar rivales de alto calibre en la fase de grupos del Mundial.

Ecuador actualmente aparece en el portal de la FIFA con 1588,04, siendo el máximo del Bombo 3. Por su parte, austriacos y surcoreanos aparecen con 1601,86 y 1593,19 respectivamente.

Con bajas sensibles y mucho en juego, Beccacece y su equipo enfrentarán una prueba determinante en esta fecha FIFA. La meta está clara: seguir escalando y asegurar un lugar privilegiado rumbo a 2026.

Ecuador medirá fuerzas contra Estados Unidos en un amistoso internacional que, aunque no cuenta como competencia oficial, representa mucho más que un simple ensayo. El encuentro se jugará en el Q2 Stadium de Austin, Texas, y será clave para las aspiraciones de la Tri de cara al sorteo del Mundial 2026.