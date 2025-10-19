Fútbol Nacional
19 oct 2025 , 14:13

¡No se hacen daño! Emelec y Aucas igualaron sin goles en el Gonzalo Pozo Ripalda

Sociedad Deportiva Aucas empataron 0-0 contra Emelec en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Aucas y Emelec empataron 0-0 por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro( API )
¡No se hacen daño! Sociedad Deportiva Aucas y Emelec empataron 0-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro.

Emelec mostró dos versiones distintas en su empate sin goles ante Aucas, en un partido intenso que dejó como figuras a los arqueros de ambos equipos.

En los primeros 45 minutos, el conjunto eléctrico no logró encontrar su funcionamiento táctico y sufrió ante los constantes ataques del equipo local, que buscó abrir el marcador desde el inicio.

Como ya es habitual, Pedro Ortiz se convirtió en el salvador de Emelec, con atajadas clave que mantuvieron el arco en cero.

Para la segunda mitad, el panorama cambió: Emelec creció en el partido, se adueñó del balón y comenzó a generar ocasiones de peligro sobre el arco defendido por Hamilton Piedra, quien también respondió con intervenciones destacadas.

Fue un duelo en el que los porteros se llevaron los reflectores, gracias a sus actuaciones sobresalientes que evitaron cualquier gol. A pesar de los intentos del equipo dirigido por Guillermo Duró, el tanto de la victoria nunca llegó.

Con este resultado, Emelec asciende al segundo lugar del hexagonal con 46 puntos, mientras que Aucas se ubica en la cuarta posición con 42 unidades.

