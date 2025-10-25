Tres equipos grandes de Portugal compiten por el fichaje de Patrik Mercado para el 2026

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/patrik-mercado-buscado-varios-clubes-prioriza-jugar-europa-YF9896724 target=_blank>Patrik Mercado ha sido uno de los mejores jugadores</a> de la LigaPro 2025,</b> por lo que sus actuaciones no han pasado desapercibidas para los equipos de Europa y se interesaron en su fichaje. El futbolista<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-chelsea-moises-caicedo-vs-sunderland-premier-league-FB10332106 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/patrick-mercado-nuevo-jugador-sporting-braga-unira-2026-independiente-valle-ND10133835 target=_blank></a></b>