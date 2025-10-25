Fútbol Internacional
25 oct 2025 , 09:18

Tres equipos grandes de Portugal compiten por el fichaje de Patrik Mercado para el 2026

Patrik Mercado ya viajó a Portugal para adelantar el cierre de su traspaso con el Sporting Braga, pero dos equipos se sumaron a la carrera para firmar al jugador de Independiente del Valle.

   
Patrik Mercado ha sido uno de los mejores jugadores de la LigaPro 2025, por lo que sus actuaciones no han pasado desapercibidas para los equipos de Europa y se interesaron en su fichaje.

El futbolista de Independiente del Valle estuvo en el radar del Wolfsburgo de Alemania y el Wolverhampton de Inglaterra, pero tres clubes de Portugal tienen la delantera para contratar al volante.

De acuerdo a información del periodista Ekrem Konur, el Sporting de Lisboa, FC Porto y Sporting Braga quieren fichar a Mercado para el 2026 y ya están consultando las condiciones para firmar al ecuatoriano.

Sin embargo, el reportero aclaro que el Braga está cerca de cerrar la contratación de Patrik, pero la carrera aún no está terminada y pueden meterse los otros clubes.

Cabe recordar que el jugador de 22 años ya viajó a Portugal para empezar el trámite de su visado, por lo que el país europeo se posiciona como el favorito para su traspaso

En ese entonces, Mercado se perdió la ida del duelo entre Independiente del Valle y Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana para realizar el trámite.

El fichaje de Patrik al fútbol europeo recién se podrá realizar en el 2026, pues abre la segunda ventana de traspasos de la temporada.

