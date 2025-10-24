Fútbol Nacional
24 oct 2025 , 21:15

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro

Orense SC derrotó 2-1 por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
    Orense SC derrotó 2-1 a Universidad Católica por la fecha tres del hexagonal principal de la LigaPro ( API )
Orense SC consiguió un triunfo importante al superar 2-1 a Universidad Católica por la tercera jornada del hexagonal principal.

Con esta victoria, el conjunto machaleño se ubica en el sexto lugar de la tabla con 50 puntos, al igual que Libertad y está a solo una unidad de Universidad Católica, que ocupa el cuarto puesto.

Los locales cortaron la racha de 14 partidos sin perder que mantenía la Chatoleí antes de este encuentro. Sergio Vásquez y Agustín Herrera fueron los autores de los goles para Orense, mientras que Daniel Clavijo descontó para la visita.

La tercera fecha del hexagonal continuará este sábado 25 de octubre con el duelo entre Barcelona SC y Libertad FC.

El partido entre Independiente del Valle y Liga de Quito fue aplazado debido a la participación de ambos equipos en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente.

Tabla de posiciones:

