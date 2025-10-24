Fútbol Internacional
Esto dijo la prensa de Brasil sobre la victoria de Liga de Quito contra Palmeiras

Liga de Quito goleó 3-0 a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

   
    Bryan Ramírez, extremo de Liga de Quito, disputa el balón con Agustín Giay, de Palmeiras, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores( EFE )
Liga de Quito se impuso en la semifinal de ida de la Copa Libertadores, al golear 3-0 a Palmeiras, el gran favorito para ganar el torneo. Con este resultado, los albos dieron un paso importante rumbo a la final que se disputará en Lima, Perú.

El marcador sorprendió al mundo futbolístico, ya que Palmeiras acumulaba 35 partidos invictos a nivel internacional. Además, nunca antes había recibido tres goles en un solo encuentro durante esta campaña, lo que evidenció el dominio absoluto del conjunto quiteño sobre el equipo paulista.

Ante esta dura derrota, los principales medios deportivos brasileños reaccionaron de inmediato en sus portales digitales.

El medio Globo Esporte tituló: “Palmeiras fue desastroso en Quito y necesita un partido perfecto para llegar a la final de la Libertadores”.

Por su parte, Lance publicó: “Palmeiras volvió a tropezar en un enfrentamiento decisivo en esta recta final de la temporada y vio cómo su clasificación a la final de la Libertadores se convirtió en una misión casi imposible dentro del Allianz Parque”.

El mismo medio añadió: “Sin poder de reacción, el equipo vio a LDU sacar una ventaja de tres goles ya en el primer tiempo, la misma cantidad de tantos que el Flamengo le anotó en la victoria del último fin de semana en el Maracaná”.

Finalmente, el diario Folha de São Paulo destacó: “Palmeiras necesita obrar el Milagro del Allianz para llegar a la final de la Libertadores”.

