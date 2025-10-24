Fútbol Internacional
Alexander Domínguez: “Nuestro objetivo es ganar la Copa Libertadores”

Liga de Quito venció 3-0 a Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores

   
    Alexander Domínguez de Liga de Quito celebra la victoria contra Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores ( EFE )
El portero de Liga de Quito, Alexander Domínguez, se refirió a la victoria de su equipo por 3-0 ante Palmeiras, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

“Uno siempre se enfoca en el objetivo, y el nuestro es ganar la Libertadores, como lo pensó Barcelona SC o como lo piensa Independiente del Valle. Pero después el camino te lo va mostrando”, señaló el arquero ecuatoriano en zona mixta.

Domínguez reconoció el esfuerzo que ha significado llegar hasta esta instancia del torneo continental.

El camino ha sido duro para Liga de Quito, pero hemos ido avanzando poco a poco y ahora estamos más cerca. Desde que arrancó la pretemporada, el objetivo ha sido conseguir otra Libertadores”, añadió.

Con la experiencia de haber defendido por años el arco albo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el guardameta dijo sentirse sereno ante los grandes retos.

“Uno tiene muchos años jugando en Casa Blanca, así que estos partidos los manejo de una manera más tranquila. Ojalá Dios nos ilumine y podamos estar en Lima, en la final”, expresó.

Liga de Quito visitará a Palmeiras el próximo jueves 30 de octubre, en São Paulo, para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

