Alexander Domínguez: “Nuestro objetivo es ganar la Copa Libertadores”

El portero de <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a>, <b>Alexander Domínguez</b>, se refirió a la victoria de su equipo por <b>3-0 ante Palmeiras</b>, en el partido de ida de las semifinales de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores> Copa Libertadores.</a> “Uno siempre se enfoca<b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/premio-economico-ganar-liga-de-quito-final-copa-libertadores-EA10324990></a> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>