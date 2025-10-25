EN VIVO | Chelsea de Moisés Caicedo vs. Sunderland por la Premier League

En la novena fecha de la Premier League, el Chelsea de Moisés Caicedo recibe al Sunderland, en Stamford Bridge, y el ecuatoriano será una de las estrellas del encuentro.

El Niño Moi llega al encuentro en un altísimo nivel, después de un gran desempeño en la goleada 5-1 del Chelsea al Ajax en la Champions League, pero jugó como lateral derecho.

Con un triunfo, el conjunto de Londres podrá escalar hasta la segunda posición de la tabla de posiciones de la liga inglesa.

Lea más: Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 25 y domingo 26 de octubre

Por su lado, el Sunderland es la sorpresa de la temporada al ser uno de los recién ascendidos y estar en la parte alta de la clasificación.