Fútbol Internacional
24 oct 2025 , 16:54

Wilmar Roldán será el árbitro para la semifinal de vuelta entre Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

El colombiano es considerado uno de los árbitros con mayor experiencia en el continente

   
  • Wilmar Roldán será el árbitro para la semifinal de vuelta entre Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
    El árbitro colombiano, Wilmar Roldán, será el árbitro para el partido entre Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores ( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que el árbitro colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en el partido entre Palmeiras y Liga de Quito, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores.

Roldán estará acompañado por sus compatriotas Jhon Gallego (asistente 1), David Fuentes (asistente 2), Jhon Ospina (cuarto árbitro), David Fuentes (VAR), Leonard Mosquera (AVAR 1) y Alexander Guzmán (AVAR 2).

Lea también: Seis jugadores de Liga de Quito en el equipo ideal de la semifinal de ida de la Copa Libertadores

El colombiano es considerado uno de los árbitros con mayor experiencia en el continente. Ha dirigido en los Mundiales de 2014 y 2018, en la Copa América 2015, y en la final de vuelta de la Copa Sudamericana 2017.

Por otro lado, Independiente del Valle también conoció al equipo arbitral designado para su duelo de semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

El uruguayo Esteban Ostojich será el juez principal del encuentro, que se disputará en el estadio Arena MRV, el martes 28 de octubre, a partir de las 19:30 (hora de Ecuador).

Temas
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Independiente del Valle
Liga de Quito
árbitro
Palmeiras
Atlético Mineiro
Ecuador
Noticias
Recomendadas