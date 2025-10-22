Fútbol Internacional
22 oct 2025 , 14:36

Así fue el primer gol de Moisés Caicedo con el Chelsea en la Champions League

Moisés Caicedo anotó el segundo gol del partido entre el Chelsea y Ajax por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

   
  • Así fue el primer gol de Moisés Caicedo con el Chelsea en la Champions League
    Moisés Caicedo anotó uno de los goles en el encuentro entre el Chelsea y Ajax por la Champions League.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Moisés Caicedo volvió a ser protagonista con el Chelsea al anotar un golazo en el encuentro ante el Ajax por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

El encuentro estaba 1-0 a favor de los ingleses, además los visitantes estaban con 10 jugadores por la expulsión de Kenneth Taylor.

Por esa razón, Moisés Caicedo, a pesar de estar jugando como lateral derecho, se animó a ir al ataque para ampliar la ventaja de su equipo.

Lea más: EN VIVO | Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Al minuto 37, el Niño Moi remató desde el borde del área y rebotó en un defensor del Ajax para colarse en la esquina inferior derecha.

Con este gol, Moisés llegó a las cuatro dianas en esta temporada, por lo que llegó a su máxima temporada goleadora desde que llegó a Inglaterra.

Lea más: EN VIVO | Club Brujas de Joel Ordóñez vs. Bayern de Múnich por la Champions League

Además, esta anotación fue el primer gol del volante ecuatoriano en la Champions League. También se convirtió en el octavo compatriota en marcar en la competición.

Moisés Caicedo salió del terreno de juego cuando su equipo goleaba 5-1 al Ajax, pues Enzo Maresca quiere darle un poco de descanso al ecuatoriano.

Temas
Fútbol
Champions League
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
UEFA Champions League
Fútbol Europa
Fútbol inglés
Moisés Caicedo
Chelsea
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas